美國前防長卡特逝世　曾訪台灣支持強勁台美關係

▲美國前防長卡特逝世。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國前國防部長卡特(Ashton Carter)24日於波士頓逝世,享壽68歲;家人發布聲明表示,卡特在「突發心臟事件」後離世。卡特在歐巴馬任內擔任國防部長,卸任後曾於2018年訪問台灣,期間強調支持強勁的台美關係。

綜合外電報導,卡特家人聲明指出,卡特在突發心臟不適後於當地時間周一晚間逝世,「他是為受鍾愛的丈夫、父親、導師和朋友,所有認識他的人都對他的突然逝世感到悲傷。」

卡特於2015年至2017年間擔任美國國防部長,當時與伊斯蘭國(IS)的戰爭正如火如荼進行。在他任內美國軍方幾經變革,包括放行女性加入戰鬥職位,以及解除跨性別人士不得從軍的禁令。

卸任後,卡特進入哈佛大學(John F. Kennedy School of Government),擔任貝爾佛科學與國際事務中心(Belfer Center for Science and International Affairs)主任。

多次訪台的卡特於2018年訪台期間,向媒體表示支持美國履行《台灣關係法》,以及美台強勁、非官方的關係,包括軍事在內。

卡特也支持美國印太戰略,確保包括台灣在內印太地區的穩定與繁榮。總統蔡英文會見卡特時,感謝美國與理念相近的國家支持台灣。