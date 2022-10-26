型男法官曖昧人妻法官！竹科工程師冒綠光　求償天價

▲台灣高等法院內對於梁姓法官遭控外遇案議論紛紛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

司法圈近來傳出一對法官涉外遇，還與配偶撕破臉鬧上法院的桃色糾紛，男主角是高等法院梁姓型男帥法官，曾負責宣導司法院「國民法官」新制，是法界明日之星，女主角則是已婚、長相甜美的桃園地院鄧姓法官，2人相差10歲，原本是同事，卻不時約會、出遊，還曾相約赴北美館看展，並互傳曖昧訊息，女法官丈夫掌握證據原本打算提告。

今年7月間，3方談判後，梁姓男法官同意支付鄧姓女法官丈夫450萬元和解金，並訂下保密條款，但簽字和解不久後，鄧姓女法官卻訴請與夫離婚，並揚言「好想把你告到死」，隨著官司開打，天價和解金及案情也曝光，這起法官婚外情的糾紛如何善了，也讓司法首長傷透腦筋。

新竹一位律師日前在臉書發文，指控2名司法官涉婚外情，本刊調查，男方是任職台灣高等法院梁姓法官，女主角則是已婚的桃園地方法院鄧姓女法官，梁姓法官見臉書PO文後，迅速找上女法官的老公協調，雙方達成和解，當時讓相關司法首長鬆了一口氣，唯恐此事影響司法形象。

▲高院梁姓男法官是法界明日之星，在桃園地院任職時曾至校園宣導國民法官新制。

本刊調查，被指控婚外情的梁姓法官，有型男法官之稱，今年46歲，衣著走韓系風格，同事常以「穿露襪子窄褲的學長」來形容他，去年升上高院前任職於桃園地院，風評與人緣均佳，對於宣導司法院的重大改革新制「國民法官」不遺餘力，2019年擔任司法院人事審議委員，參與議決本刊獨家踢爆、前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來案，目前在台灣大學研究所就讀，是司法界的明日之星。

▲桃園地院鄧姓女法官原本是檢察官，去年轉任法院。

另一名主角鄧姓女法官，則與從事半導體應用材料的林姓工程師結婚8年，育有3名子女，今年36歲，穿著走可愛路線， 去年鄧姓女法官與林姓丈夫感情生變，林姓丈夫發現，妻子與梁姓男法官互傳曖昧訊息及相約出遊，林姓丈夫於是找上新竹律師林殷竹求助，今年7月間，林殷竹律師突然在臉書發文，把整件婚外情點破，文中提及「一個司法官約會、喝咖啡、開房間頻率之高超乎我的想像」，由於閱讀權限設為公開，馬上被截圖在司法圈廣傳，因文中提到地點及人名，2位被指涉婚外情的法官立即被比對出來，律師也隨即鎖文，不久後3方和解，梁姓男法官付了450萬元賠償。

▲律師林殷竹7月間在臉書貼文指有法官婚外情後，梁姓男法官即表示欲談和解。

不料，就在鄧姓女法官與丈夫及梁姓法官簽下和解書不到一個月，鄧姓女法官就重新點燃戰火，向台北地方法院訴請與丈夫離婚，還指丈夫與她發生關係時都沒採取避孕措施，造成她多次懷孕，並指控丈夫與娘家互動不佳，讓她獨自面對家庭責任及開銷，且雙方婚後分隔二地，婚姻已有破綻等，全案已移轉新竹地院，預計11月召開調解庭。

▲律師林殷竹7月間在臉書貼文指有法官婚外情後，梁姓男法官即表示欲談和解。

無獨有偶，雲林地檢署一位許姓男檢察官也傳出感情糾紛，一名自稱是他女友的人在爆料公社貼文，指控這名男檢性侵自己且強迫墮胎，指許姓檢察官到越南花60萬元與19歲女子結婚，回台後要與她分手，因雙方都是單身，並無侵害配偶權的問題。

這二起案件近來都在法界引起熱議，其中，型男法官賠了450萬元後風波卻越演越烈，不少法官認為，450萬的和解金不低，既付錢和解，代表婚外情確有其事，將來若他提告向鄧的丈夫索取違約金，會讓審理法官相當尷尬，司法院已得知此事，正密切注意案情發展以做出必要處置，法務部也為許姓檢察官遭控性侵案研擬對策，以免司法形象遭更嚴重的傷害。

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