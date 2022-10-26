　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

型男法官曖昧人妻法官！竹科工程師冒綠光　求償天價

台灣高等法院內對於梁姓法官遭控外遇案議論紛紛。

▲台灣高等法院內對於梁姓法官遭控外遇案議論紛紛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

司法圈近來傳出一對法官涉外遇，還與配偶撕破臉鬧上法院的桃色糾紛，男主角是高等法院梁姓型男帥法官，曾負責宣導司法院「國民法官」新制，是法界明日之星，女主角則是已婚、長相甜美的桃園地院鄧姓法官，2人相差10歲，原本是同事，卻不時約會、出遊，還曾相約赴北美館看展，並互傳曖昧訊息，女法官丈夫掌握證據原本打算提告。

今年7月間，3方談判後，梁姓男法官同意支付鄧姓女法官丈夫450萬元和解金，並訂下保密條款，但簽字和解不久後，鄧姓女法官卻訴請與夫離婚，並揚言「好想把你告到死」，隨著官司開打，天價和解金及案情也曝光，這起法官婚外情的糾紛如何善了，也讓司法首長傷透腦筋。

新竹一位律師日前在臉書發文，指控2名司法官涉婚外情，本刊調查，男方是任職台灣高等法院梁姓法官，女主角則是已婚的桃園地方法院鄧姓女法官，梁姓法官見臉書PO文後，迅速找上女法官的老公協調，雙方達成和解，當時讓相關司法首長鬆了一口氣，唯恐此事影響司法形象。

.高院梁姓男法官是法界明日之星，在桃園地院任職時曾至校園宣導國民法官新制。（讀者提供）

▲高院梁姓男法官是法界明日之星，在桃園地院任職時曾至校園宣導國民法官新制。

本刊調查，被指控婚外情的梁姓法官，有型男法官之稱，今年46歲，衣著走韓系風格，同事常以「穿露襪子窄褲的學長」來形容他，去年升上高院前任職於桃園地院，風評與人緣均佳，對於宣導司法院的重大改革新制「國民法官」不遺餘力，2019年擔任司法院人事審議委員，參與議決本刊獨家踢爆、前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來案，目前在台灣大學研究所就讀，是司法界的明日之星。

桃園地院鄧姓女法官原本是檢察官，去年轉任法院。（讀者提供）

▲桃園地院鄧姓女法官原本是檢察官，去年轉任法院。

另一名主角鄧姓女法官，則與從事半導體應用材料的林姓工程師結婚8年，育有3名子女，今年36歲，穿著走可愛路線， 去年鄧姓女法官與林姓丈夫感情生變，林姓丈夫發現，妻子與梁姓男法官互傳曖昧訊息及相約出遊，林姓丈夫於是找上新竹律師林殷竹求助，今年7月間，林殷竹律師突然在臉書發文，把整件婚外情點破，文中提及「一個司法官約會、喝咖啡、開房間頻率之高超乎我的想像」，由於閱讀權限設為公開，馬上被截圖在司法圈廣傳，因文中提到地點及人名，2位被指涉婚外情的法官立即被比對出來，律師也隨即鎖文，不久後3方和解，梁姓男法官付了450萬元賠償。

律師林殷竹7月間在臉書貼文指有法官婚外情後，梁姓男法官即表示欲談和解。（翻攝嘉殷法律事務所臉書）

▲律師林殷竹7月間在臉書貼文指有法官婚外情後，梁姓男法官即表示欲談和解。

不料，就在鄧姓女法官與丈夫及梁姓法官簽下和解書不到一個月，鄧姓女法官就重新點燃戰火，向台北地方法院訴請與丈夫離婚，還指丈夫與她發生關係時都沒採取避孕措施，造成她多次懷孕，並指控丈夫與娘家互動不佳，讓她獨自面對家庭責任及開銷，且雙方婚後分隔二地，婚姻已有破綻等，全案已移轉新竹地院，預計11月召開調解庭。

律師林殷竹7月間在臉書貼文指有法官婚外情後，梁姓男法官即表示欲談和解。（翻攝林殷竹臉書）

▲律師林殷竹7月間在臉書貼文指有法官婚外情後，梁姓男法官即表示欲談和解。

無獨有偶，雲林地檢署一位許姓男檢察官也傳出感情糾紛，一名自稱是他女友的人在爆料公社貼文，指控這名男檢性侵自己且強迫墮胎，指許姓檢察官到越南花60萬元與19歲女子結婚，回台後要與她分手，因雙方都是單身，並無侵害配偶權的問題。

這二起案件近來都在法界引起熱議，其中，型男法官賠了450萬元後風波卻越演越烈，不少法官認為，450萬的和解金不低，既付錢和解，代表婚外情確有其事，將來若他提告向鄧的丈夫索取違約金，會讓審理法官相當尷尬，司法院已得知此事，正密切注意案情發展以做出必要處置，法務部也為許姓檢察官遭控性侵案研擬對策，以免司法形象遭更嚴重的傷害。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【全文】頻出遊約會傳曖昧簡訊　型男法官與人妻同事爆婚外情
【法官偷吃法官1】從學長、學妹變「親愛的」　竹科工程師見親密簡訊綠炸了
【法官偷吃法官2】女法官反蒐證老公撩妹 　怒嗆「好想把你告到死」

ET快訊
逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光
寶寶在肚子裡「打開眼睛、笑了」　7秒片吸萬讚
兒科又爆了！RSV入侵幼兒園「孩發燒咳不停」　醫憂：患者比新
周湯豪3對3夜歡！　女偶像「貼身新伴」暗處黏上去
取消量體溫是對的！醫：抓到多少人？　用這招才王道
型男法官曖昧人妻法官！竹科工程師冒綠光　求償天價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

法官偷吃法官「高頻率開房」　親密簡訊曝！學妹變小寶貝要價450萬

中和23歲男超商領錢還債　「動作太慢」惹怒2煞持刀狂砍

型男法官曖昧人妻法官！竹科工程師冒綠光　求償天價

快訊／國1「大貨車翻覆」　今早最新畫面曝

狂Call印度洋小島撈上億　遠傳女副理涉勾結業者「他百萬交保」

牛樟芝大王吸金30億3前高層被約談　資金操盤手15萬交保

竹科副理在小7深蹲偷拍同事裙底　他被炒竟辯：在抓寶可夢

快訊／2煞埋伏追砍新北男　血濺超商求援

快訊／「牛樟芝大王」吸金30億第2波約談　總經理15萬交保

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

家庭支柱「命喪軍卡輪下」　夫到場心碎：怎會沒看到

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

法官偷吃法官「高頻率開房」　親密簡訊曝！學妹變小寶貝要價450萬

中和23歲男超商領錢還債　「動作太慢」惹怒2煞持刀狂砍

型男法官曖昧人妻法官！竹科工程師冒綠光　求償天價

快訊／國1「大貨車翻覆」　今早最新畫面曝

狂Call印度洋小島撈上億　遠傳女副理涉勾結業者「他百萬交保」

牛樟芝大王吸金30億3前高層被約談　資金操盤手15萬交保

竹科副理在小7深蹲偷拍同事裙底　他被炒竟辯：在抓寶可夢

快訊／2煞埋伏追砍新北男　血濺超商求援

快訊／「牛樟芝大王」吸金30億第2波約談　總經理15萬交保

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

聚集9顆星星！盤點大直商圈6家米其林餐廳　樂群三路就有4家

限時6天搶訂！5折爽住萬元「三麗鷗主題房」　房型任選、不限平假日

百貨周年慶絕美亮相　Aerial全新系列奢華款登場

TOYOTA「全新7人座休旅」現身！空間、外型比RAV4更大又霸氣

台股熊市洗劫／億元教授「兩不紀律」不賠反賺！　首先不隨意摸底

快樂跟花大錢無關　3個改變你壞心情的生活練習

台灣清水健是他！「超猛外型曝」女優超愛　月收最多2萬淪淒慘待遇

台股熊市洗劫／金融股殖利率最高破7％　億元教授：明年再買

疫情緩解防疫常態化　南韓下周停發新冠數據新聞稿

火焰蛋糕秀驚變焦黑樣 燃燒過程網：超危險！

社會熱門新聞

獨／妻女遭軍卡輾斃　夫：不處理我做鬼抓他

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

獨／輾斃母女　上兵老母祈求原諒

型男法官曖昧人妻法官　掏天價和解金難善了

快訊／國1「大貨車翻覆」　今早最新畫面曝

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

三峽母女遭軍卡輾斃　肇事上兵嚇壞：對不起

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

「晚安小雞」廢棄私校遭毆！警傳喚多人到案

男童未入學外公急報案　意外掀家庭悲劇

新北男遭惡煞狠砍　中刀濺血

即／打電話到印度洋小島撈上億　遠傳爆女副理通外鬼

三峽母女遭輾影片曝光　2人遭軍卡右前輪壓過雙亡

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上亡

獨／妻女遭軍卡輾斃　夫：不處理我做鬼抓他

NIKE「官網快閃特賣」超殺5折

AV女優愛澤乃亞香港賣淫遭判入獄

醫曝「生長激素2大分泌高峰」　睡對時間超重要！

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

獨／輾斃母女　上兵老母祈求原諒

「耳朵有1情況」恐是失智前兆！變得愛生氣、發呆要小心

更多

最夯影音

更多
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面