竹科副理在小7深蹲偷拍同事裙底　他被炒竟辯：在抓寶可夢

▲竹科男副理長期偷拍女子裙底風光，因此丟了飯碗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

竹科附近一間小7超商店員，去（2021）年9月舉發一名男顧客長期偷拍女顧客裙底，一家IC設計公司得知偷拍狼是其某部門男副理（阿方，化名），更查出女同事也受害，便和阿方約談後讓他離職，沒想到事後阿方稱自己被誣陷，向公司求償116萬元資遣費等。一審法官則判他敗訴。

根據判決書內容，阿方辯稱他在超商拿著手機，只是在玩寶可夢，在櫃台前蹲著、手機鏡頭朝上時，也只是在想要不要買特價商品，結果某天突然被上司約談，說超商店員舉發他累犯偷拍。

阿方表示，上司沒有拿出超商的監視器畫面，也沒有受害者出面作證，就不顧念他平時賣命工作，還逼得他離職。阿方事後面試上其他公司時，對方卻在報到前說他有不雅行為，要他到前公司拿取書面證明，澄清沒有過偷拍事件，阿方認為自己被莫須有的罪名逼離公司，後續求職也被影響，因此向前公司求償116萬元資遣費。

該公司則指出，超商說阿方多次進行偷拍，而且受害者也是公司員工，所以才約談阿方想聽他如何解釋，不然公司規則就寫明能因此解僱，但約談時阿方全程靜默不語自願離職，可能是因為不想留下汙點紀錄，所以辦完手續、結清工資就離開，不該再回頭要資遣費，離譜的是，從超商的監視器畫面中可見，在約談前半小時阿方都還在涉嫌偷拍。

法官看畫面中阿方掛著公司識別證，在超商櫃台前反覆蹲下，拍攝一名紅衣女子裙底，行為嚴重影響公司形象，再加上店員證詞，阿方的動作太大，早就引起眾人側目，而阿方當時也同意離職，不應再向公司要求資遣費，判阿方敗訴，可上訴。