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女高中生長新冠慘坐輪椅！吃「威而鋼」站起來了　蘇一峰揭原因

▲▼蘇一峰表示，女學生服用威而鋼後，慢慢有力氣站起來。（圖／翻攝臉書／蘇一峰）

▲蘇一峰表示，女學生服用威而鋼後，慢慢有力氣站起來。（圖／翻攝臉書／蘇一峰）

記者柯振中／綜合報導

先前一名15歲的女學生確診新冠肺炎，後遺症相當嚴重，甚至一動就會喘，只能坐輪椅移動，後來是胸腔重症科醫師蘇一峰診斷後開了「威而鋼」，女學生服藥後才逐漸康復。對此，蘇一峰也揭露原因，經過檢查後發現，女學生肺部的通氣、血流都呈現缺損的狀態，因此才開立「威而鋼」進行治療。

蘇一峰揭露，這名女高中生罹患新冠肺炎，後來有嚴重的後遺症，甚至在台南的醫學中心住院數周，所有檢查都做了，仍舊找不到原因，父親實在沒辦法，加上又看到新聞報導，於是北上找他求醫。

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蘇一峰評估了女學生的狀況，只要動了就會喘，因此只能坐在輪椅上行動，於是開立了「威而鋼」藥物，而女學生服藥後，第二天就能自行走路上課、補習，恢復十分明顯，讓父親相當感動，回診時還帶著月餅來感謝。蘇一峰也說，當醫生努力吸收新知識、閱讀期刊，最快樂的就是這個時刻。

▲▼蘇一峰表示，女學生服用威而鋼後，慢慢有力氣站起來。（圖／翻攝臉書／蘇一峰）

▲蘇一峰表示，女學生服用威而鋼後，慢慢有力氣站起來。（圖／翻攝臉書／蘇一峰）

根據《東森新聞》報導，當時女學生來就診，他經過檢查後發現，無論是通氣還是血流，都呈現缺損狀態，這也是長新冠患者、康復者容易發生的狀況。

因此，蘇一峰才會開立能夠增加肺部血流的藥物，「就是我們的威而鋼」，可以增加肺部血流，而這名女學生服藥後，症狀大幅改善，原先要靠輪椅行動，後來就慢慢有力氣站起來了。

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