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桃園「張老師」28日舉辦感恩音樂會　籲各界支持1980助人專線

▲桃園「張老師」28日舉辦感恩音樂會

▲桃園「張老師」舉辦感恩音樂會，籲各界支持1980助人專線。（圖／桃園張老師提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「張老師」成立逾47年，每年透過電話、函件請求服務超過 12,000人次渡過心理危機、走過困頓；為了讓桃園「張老師」的助人工作能不斷延續，本週五(10月28日)晚間7點，於桃園市婦女館舉辦桃園「張老師」感恩音樂會，並表揚資深「義張」，期透過音樂會號召更多資源，幫助桃園「張老師」推動1980心理輔導專線。

▲桃園「張老師」28日舉辦感恩音樂會

▲張凱翔主委(中)表示，舉辦感恩音樂會除了療癒人心，亦讓更多人認識「張老師」。（圖／桃園張老師提供）　

桃園「張老師」張凱翔主委表示，桃園「張老師」感恩音樂會，邀請龍潭愛樂管弦樂團與「張老師」，一起透過音樂饗宴來療癒人心，讓更多人認識「張老師」，出錢出力加入「張老師」的公益服務行列，讓桃園「張老師」助人的路，走的更穩健、更長遠。

▲桃園「張老師」28日舉辦感恩音樂會

桃園「張老師」諮商服務。▼龍潭愛樂管弦樂團與「張老師」，一起透過音樂饗宴來療癒人心。（圖／桃園張老師提供）

▲桃園「張老師」28日舉辦感恩音樂會

而當晚，龍潭愛樂演奏的曲目都是精心挑選編排，帶有濃厚鄉土藝文氣息，能夠溫暖心靈，歡迎民眾前來聆聽。桃園「張老師」25日並舉行「聆聽心的聲音，點燃感動的瞬間」-讓愛延續記者會，包括：主任委員張凱翔、龍潭愛樂管弦樂團團長張鴻宇、桃園「張老師」總幹事陳柏翰等人士出席。

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