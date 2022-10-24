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推動綠色運具！八里公所充電樁正式上路　當日最高收費只要100元

▲▼為推行綠色運具，八里區公所為新北市第1個採購電動車的區公所。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼為推行綠色運具，八里區公所為新北市第1個採購電動車的區公所。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

八里區行政中心近期新增4座電動車充電樁，讓八里民眾更加便利，因應「零碳翻轉、新北先行」，2030年打造八里為淨零碳示範區，八里區公所自去年開始即逐步導入綠色運具，今年更在市府環保局補助下，於八里行政中心完成4座電動車充電樁，為市府推出淨零行動後第1個區公所完成充電樁設置，並提供市民朋友全年無休使用，以因應電動車充電樁設置難，尚不普及的情況下，提供民眾更便利的服務，以迅速銜接新北市政府淨零路徑規劃。

八里區長陳炳仲表示，依據新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書，八里運輸部門碳排放量於2020年占全區約28%，因此為呼應市府淨零目標，與環保局及交通局合作藉由公共運輸推廣、運具電動化及人本交通優化三大策略，建構綠色友善交通，區公所自去年起開始導入綠色運具，今年起不再新購燃油汽機車，將化石燃料改採純電動力，預計2029年達到公務汽機車全面電動化；為鼓勵民眾使用綠色運具，讓充電站更普及，於八里行政中心完成4座充電樁，為現有車格6.25%，提供洽公民眾更便利的服務。

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陳炳仲進一步說明，目前設置的4座充電樁，充電規格皆為J1772，提供7kw與13kw兩種不同充電功率，為鼓勵目前充電免費，相較一般充電站每度電以新臺幣7至12元計價，只需付依停車場收費規定收取停車費用，每小時新臺幣20元，當日最高收費上限新臺幣100元，未來也將配合市府政策規劃調整收費規定，停車場全年無休，也籲請民眾勿占用電動車專用停車格。

八里區公所表示，面對氣候變遷挑戰，除了透過建置充電樁、採購低污染性車輛作為公務車，推動綠色運具政策，區公所亦於渡船頭活動中心與行政中心增加建物綠化與牆面立體綠化，推行建築節能；開放式綠化的行政中心，也同時提供電動車主於充電時間內自由休憩的永續空間；未來區公所也將持續媒合公有建物佈建太陽光電，提高潔淨能源，以實踐2030淨零碳願景與SDGs永續城鄉、氣候行動等目標。

▲▼為推行綠色運具，八里區公所為新北市第1個採購電動車的區公所。（圖／記者戴上容翻攝）

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