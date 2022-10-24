日劇女神松隆子來了！開賣瞬間上萬人搶票　夢幻卡司首度來台演出

▲松隆⼦首度來台，演出野田秀樹作品《Q：歌舞伎之夜》接受訪問。（影／Alex Brenner／兩廳院提供）



記者林育綾／台北報導

日本鬼才導演野田秀樹作品《Q：歌舞伎之夜》，將於明（25）日在國家戲劇院開演，除了野田身兼編、導、演，還率領夢幻卡司也是最大亮點，包括日劇女神松隆⼦、實力派演員上川隆也、超人氣演員廣瀨鈴、志尊淳等同台飆戲，也創下兩廳院賣票35年最快銷售紀錄，開賣瞬間1.3萬人同時上線搶票，不到24小時完售。

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▲野田秀樹《Q：歌舞伎之夜》首度來台演出，夢幻卡司包括松隆⼦、上川隆也、廣瀨鈴、志尊淳等同台飆戲。（圖／Alex Brenner／兩廳院提供）

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，《Q：歌舞伎之夜》引發的關注，讓人更加期待劇場逐漸復甦，表演團隊都能如常回到舞台，將最好的創作呈現給觀眾。該演出團隊今年歷經東京、倫敦、大阪等60多場演出，台北是今年國際巡演最後一站，團隊已迫不及待要與台灣觀眾見面，兩廳院非常期待和觀眾們一起在劇場體驗野田秀樹的魅力。

▲演員松隆子等人首度來台，創下兩廳院最快銷售紀錄。（圖／Alex Brenner／兩廳院提供）



此次夢幻演員卡司一字排開，包括：松隆⼦、上川隆也、廣瀨鈴、志尊淳、橋本哲、⼩松和重、伊勢佳世、⽻野晶紀、⽵中直⼈，以及導演野⽥秀樹等堅強卡司，備受台灣觀眾期待。主要演員松隆子表示，這是第一次來台演出，心情非常興奮，希望與觀眾在劇場共同度過美好時光；她也說，看到觀眾漸漸回流非常開心，「觀眾的存在才讓表演產生意義。」

▲野田秀樹《Q：歌舞伎之夜》瑯壬生與愁里愛初次相遇的時刻。（圖／Kishin Shinoyama／兩廳院提供）

▲廣瀨鈴也是首度來台，更因此劇獲得第54屆紀伊國屋演劇賞個人大獎。（圖／Kishin Shinoyama／兩廳院提供）



而廣瀨鈴第一次演出舞台劇就是獻給《Q：歌舞伎之夜》，更因此劇獲得第54屆紀伊國屋演劇賞個人大獎，成為創此佳績的最年輕演員。她也是第一次造訪台灣，表示非常期待在不同國家演出時，感受觀眾們的不同反應。

▲野田秀樹《Q：歌舞伎之夜》主要演員志尊淳、廣瀨鈴。（圖／Kishin Shinoyama／兩廳院提供）

《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭，呼應《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事，導演設定2位男主女角若是活下來了，回到過去要如何翻轉命運。

野田秀樹表示，自己一直想寫《羅密歐與茱麗葉》的後傳，受到Queen邀請，便有了這個靈感，將充滿戲劇性的音樂運用在劇作之中，也想引發大家思考，「羅密歐與茱麗葉死去之後，這世界就真的沒有戰爭了嗎？」

▲野田秀樹作品想引發大家思考，「羅密歐與茱麗葉死去之後，這世界就真的沒有戰爭了嗎？」（圖／Kishin Shinoyama／兩廳院提供）

野田秀樹提到，一直非常期待來到台灣，他認為台灣有非常優質的觀眾，直到現在都還印象深刻。甚至提到2020年在台演出《滾啦》期間，因為迷路而受到一對情侶幫助帶路，親切熱心的協助讓他直說是「有生以來遇到最親切的人了」，至今仍印象深刻，甚至想邀請他們來看演出。

《Q：歌舞伎之夜》獲得第27屆日本讀賣演劇大賞最優秀作品大賞，今年國際巡演最後一站來到台北國家戲劇院，10月25日～10月30日於國家戲劇院演出8場。

▼影：野田秀樹《Q：歌舞伎之夜》預告及夢幻陣容。（影／兩廳院提供）

▼影：導演野田秀樹訪談。（影／兩廳院提供）