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大陸 大陸焦點 特派現場

中共新常委曾來台「南北走透透」　大讚便利商店「值得大陸學習」

▲▼蔡奇,中央政治局常委。（圖／路透社）

▲蔡奇晉升政治局常委，跌破不少人眼鏡。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共北京市委書記蔡奇23日在「一中全會」上晉升政治局常委，跌破許多人眼鏡。事實上，蔡奇與台灣有著特別的關係，2012年他擔任浙江省常委時，曾經來台灣參訪，探望住在高雄左營的二舅，並稱讚台灣的便利商店值得大陸學習。

蔡奇過去經常在「博客」（blog）上寫文章，他提到，自己的台灣行是2012年7月6日至12日，搭乘華信航空從杭州飛往高雄，探望了14年沒見的二舅，「二舅在台已生活63年，近90高齡，現居住在左營區眷村，很快要搬進高層公寓了。」

他還說，「舅甥相見格外親切，他身體硬朗，聲音洪亮，鄉音未改，平時早晨還堅持慢跑。談到兩岸早日統一，心情顯得較激動。告別時，望著老人身影，眼前一片濕潤。」

▼習近平成功連任，率政治局常委見記者。

▲▼蔡奇,中央政治局常委。（圖／路透社）

蔡奇說表示，他還會見了高雄市議長許崑源，得知高雄的議會每年開會200多天，平時議員則深入民眾，白天公祭，晚上赴喜宴，每天好幾場，「選上議員至少需1.8萬張票，票就是這麼一張張拜出來的，議員們都說很辛苦。談到兩岸交流，大家都有迫切感。」

蔡奇還特別在文章中大讚台灣的便利商店，他說，「櫃子就是個電子服務器，集合了各種服務項目，幾乎可提供所有服務，如交水電費、電話費、停車費，買飛機票、火車票、高鐵票，買電影票、劇院票，甚至可換駕照，收集垃圾，叫出租車，訂購年夜飯等。加上全家、OK，全台有9000多家。不知何時大陸有這樣的便利店？」

▼中共政治局7名常委亮相。

▲▼包括習近平在內的新一任7名政治局常委，名單一公布令外媒感到相當震驚。（圖／路透）

除了高雄，蔡奇還去了台北、宜蘭、基隆、新竹、南投，他在文章的最後強調，「此次台灣行印象最深的是兩岸同根，其實當年遷徙過來的200萬人都有同樣的經歷，寶島自古就屬唐山。這情這緣這脈，相連的海峽就是見證。去過台灣都有這樣的強烈感受！兩岸交往要著眼於下一代，這也是我們會面的用意。」

另外，他也提到，想了解台灣，就須沉下去走基層，「一路上幾次調整行程，看了區、里、鄰、社區，合作社、產銷班，企業，以至與居民、農戶一起泡茶。對台工作應該從基層做起，多做爭取民眾的事。也只有為民眾著想，對台工作才能有的放矢。改變島內南部政治生態，也應該這樣。」

▲中共政治局新任常委名單及現職。（圖／ETtoday視覺中心）

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