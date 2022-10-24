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【廣編】歡歌APP年代歌謠祭登場！李芷婷想當「選秀節目導師」遭素人嗆聲PK飆高音

▲▼歡歌APP,年代歌謠祭,李芷婷,郭靜,李翊君。（圖／歡歌APP提供）

▲歡歌APP舉辦《年代歌謠祭》，首發請到實力派女聲「李芷婷Nasi」。

圖、文／歡歌APP提供

歡歌APP從一開始的歌曲翻唱、到後續開發上線的包廂實時合唱、社區圈子、直播等功能，七年來累積千萬下載用戶並挖掘多位潛力歌手，受到台灣眾多用戶支持。為了回應支持，自10月16日起舉辦《年代歌謠祭》，連續三週週末在20：00～21：30邀請到李芷婷、郭靜、李翊君，三位不同世代的代表性歌手，以直播方式和站內用戶見面。

首發邀請到新生代歌、網、綜多棲的實力派女聲「李芷婷Nasi」，一開始就帶來《流沙》、《你聽聽就好》、《美麗舊世界》三首經典，還與歡歌站內粉絲們進行歌曲接龍、我說你唱的遊戲環節，超高的音樂敏銳度與綜藝娛樂效果，讓粉絲大喊：「果然是被歌手耽誤的超級綜藝咖！」。有過多次選秀節目經驗的李芷婷也分享小撇步：「第一優先是找到適合自己音域的歌曲，可以嘗試多種音樂風格，可能會找到新的突破點。」被主持人問到有沒有想過擔任選秀導師時，她也大方回應：「當然想過！」在一個半小時的節目時段，李芷婷從歌唱實力、綜藝展現力到鏡頭表現力，帶給歡歌粉絲們一次深刻的印象。

歡歌APP總經理Hailee表示：「特別開設《年代歌謠祭》的直播節目，希望三位代表歌壇不同時期的歌手能展現不同時期的特色與風格，進而鼓勵現在年輕人勇於做自己，因爲不管你是什麼樣的個性、歌聲、音域音色，都一定能找到喜愛你的這群人，歡歌APP的責任就是幫助你們被更多人看見，未來也會持續以此為目標推動更多的造星計畫。」

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