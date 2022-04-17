「歡歌潮擊音樂祭」線上線下同步狂歡　超豪華大禮送不停

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歡歌APP舉辦的潮流音樂祭「歡歌潮擊音樂祭」已於3月26日，在台灣知名Live house EZ5 圓滿結束。

從2020年疫情蔓延以來，市民們都被突如其來的疫情打亂了日常生活的節奏。為了恢復城市的活力，歡歌在落實防疫政策的前提下，精心籌備了這場充滿活力的「歡歌潮擊音樂祭」。此次活動為回饋廣大忠實用戶，以VIP進場制規劃，通過APP內多種線上活動邀請至現場體驗沉浸式的音樂氛圍。總計有百位歡歌粉絲們從自台灣各縣市趕來台北參加活動，現場氣氛熱烈。同時，在歡歌K歌包間內也同步直播現場演出，為沒有到達現場同歡的歌友們，分享快樂。

為提升整體音樂祭表演質量，本次活動歡歌APP於站內進行一輪輪篩選，最終邀請了《聲林之王3》踢館魔王/《超級星聲》冠軍Yiwa、《超級星聲》亞軍扣妮、《超級星聲》四強張小幃、歡歌實力歌手阿鈞、靈魂療癒創作女歌手鐘綺Bell、實力創作歌手黃譽韶、街頭歌手Cynthia T、歡歌APP教唱導師范范和碧恩上台演唱。更有知名歌手閻韋伶、曾治豪與吉巴奈等眾多實力共襄盛舉，為大家帶來無與倫比的頂級視聽盛宴。

第一位出場的是歡歌《超級星聲》的冠軍/《聲林之王3》的踢館魔王Yiwa，用雨神蕭敬騰的一首《全是愛》開啟今晚的第一場秀。現場觀眾也很快被Yiwa的歌聲感染，全場都跟著唱，氣氛也隨之升溫，為音樂祭帶來最好的開場表演。

同時，在歡歌APP的K歌房裡，阿鈞和小幃也同步直播，帶大家觀看精彩演出，直擊後台出演嘉賓，當晚觀看直播金幣魅力值34670，在線人數最高達到4566人。即使沒有抽到門票，歌友們也不失落，透過直播間不僅能看到現場的精彩表演，還能參與直播活動，抽取大量紅包。

線上線下同步狂歡，現場觀眾憑電子門票入場，進場可領取一組歡歌APP的品牌周邊禮物（口罩3個+帆布袋+抱枕+手機支架+潮流貼紙組+紋身貼紙），場內除了音樂祭必備的酒品與軟飲，炸雞、薯條、甜不辣等多種美食也都不限量供應，讓現場觀眾吃得開心、喝得暢快、聽音樂更開心，保持充沛的體力狂歡一整晚。

此外，每人還有一張抽獎券。憑抽獎券有機會在抽獎或遊戲環節中，獲得歡歌精心準備的豪華大禮！恭喜以下用戶獲獎：

現場觀眾歡呼不斷，音樂祭全程氣氛高漲，愉快的夜晚最終在拍攝完大合照後落下帷幕。但歡歌APP裡的狂歡仍在繼續......

若錯過了這場精彩的「歡歌潮擊音樂祭」，還可於Google Play 或 Apple App store下載歡歌，在APP裡與歌友們持續狂歡，隨時隨地開趴，還可通過歡歌Facebook獲取更多活動資訊，或瀏覽歡歌網站，免費演唱各類型的音樂及觀賞K歌表演直播，認識更多志同道合的夥伴。