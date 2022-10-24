爸1句「電腦裡垃圾多」！2歲女娃將筆電拿到浴室洗...他一看崩潰

▲暖心女童用水與沐浴乳幫爸爸清洗筆電。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸網路常說「女兒是父親的暖心小棉襖」，但近期這起洗筆電事件，苦主應該是遭遇到漏風的小棉襖了吧！山東一位2歲的女童，竟然將父親的Macbook拿到浴室，認真地用沐浴乳清洗，只因為先前曾聽到父親說「電腦裡垃圾多」。

根據《極目新聞》報導指出，這起事件發生在大陸山東濟寧，居住在當地的王姓丈夫與張姓妻子，兩人膝下育有一名2歲的女兒。在20日當天，張女突然注意到2歲的女兒獨自在浴室中，於是便前往浴室查看，沒想到，張女竟然看到女兒把王男的筆電放在臉盆中，還打開蓮蓬頭放水，甚至還在筆電上塗滿沐浴乳，準備幫筆電來個「大清洗」。

許多人都清楚「3C產品不能碰水」，但2歲的女兒並不曉得。張女看到女兒的行為後，完全哭笑不得。事後雖然急忙搶救筆電，但是筆電已經完全無法開機了。

事後詢問女兒，這才曉得為何女兒會「洗筆電」。原來是王男在某天早上吃早餐時，曾說出「電腦裡垃圾多」的言論，2歲女孩的小小心靈便記住了這件事情。而苦主王姓男子返家後，才知道自己的筆電被女兒洗壞了。

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