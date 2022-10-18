iPhone 14 Pro設計Bug？用戶怨無法貼合MagSafe Duo充電器

▲iPhone 14 Pro無法貼合充電器。（圖／取自蘋果官方論壇）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列推出後，背面的外觀最大的差異就是越來越大的相機模組，原本以為僅是外觀差異，但卻對一些用戶造成困擾，使用 MagSafe Duo 充電器的用戶就發現，手機無法平放在充電器上。

蘋果去年推出iPhone 13 Pro 之後，就有部分用戶注意到這款設備在佩戴保護套之後由於更大的相機模組導致不完全契合蘋果的MagSafe Duo 充電器。而蘋果今年推出的iPhone 14 Pro，後置鏡頭模塊尺寸更大，對於使用MagSafe Duo 充電器的用戶來說這個問題更加明顯。

蘋果官方論壇上，部分用戶表示，iPhone 14 Pro 也不完全兼容蘋果的MagSafe Duo，今年Pro 機型的鏡頭模塊明顯變大，因此無法與磁力充電器完美對齊，即使在沒裝保護殼也是如此。

雖然iPhone 14 Pro 仍然可以使用MagSafe Duo 進行充電，但手機並沒有平放在充電器上，部分會稍微抬起，部分用戶可能需要先取下手機殼，然後再將iPhone 放在MagSafe Duo 充電器上。

不過這個問題不會影響 iPhone 14 Pro Max 用戶，雖然手機鏡頭也增大，但Pro Max比起普通的Pro 型號要高得多，不會有卡住的狀況。