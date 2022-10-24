花8元再喝1杯！　超商「4大飲品第2杯下殺1折」剩9天

▲全家指定4大飲品第2杯1折喝。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

開喝了！全家宣布祭出最新飲品優惠，全門市即日起至11月1日連9天爽喝「4大飲品同品項第2杯1折」，最低用8元就能再喝1杯，划算到不行。

全家全門市即日起至11月1日祭出「棉被奶蓋系列飲品同品項第2杯1折」優惠，優惠品項有「棉被美式／棉被拿鐵（大杯/特大杯）」及「棉被蜜香紅／棉被仙女紅（特大杯）」，以特大冰棉被蜜香玫瑰紅茶為例，每杯原價75元，第2杯只要花不到8元就能喝到，肯定要揪同事一起搶喝，提醒須使用盈+pay支付才可享有優惠。

▲伯朗咖啡指定日爽喝飲品買1送1。（圖／翻攝官方粉絲團）

另，連鎖咖啡廳部分，伯朗咖啡館10月也推卡友獨享飲品買1送1，10月24日、10月31日限定2天只要持伯朗Lounge卡消費，即可享「飲品買1送1」，不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒則不適用本活動，並限結帳當日領取。

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