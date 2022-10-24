尾牙主持人首選！鄉民列3優點讚「黃子佼主持功力強」：現場很穩

▲網友大讚黃子佼主持很穩健。（圖／翻攝自黃子佼FB）

記者施怡妏／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）、黃子佼以《婚禮歌手》奪下57屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，就有網友指出，黃子佼口才、反應都不錯，但是卻沒有出色的才華，唱歌、模仿、樂器都不會，好奇問「黃子佼的主持功力如何？」貼文一出，不少網友點頭讚「很穩」，「我們公司尾牙超常找他，就是穩定愉快」。

原PO在PTT發文，「黃子佼主持功力怎樣？」她認為看一個人會不會主持，主要有4個重點，分別是口才、反應、才華以及幽默感，黃子佼的口才、反應都不錯，不過沒有特別厲害的才華，「他不會唱、模仿很爛、講得笑話不好笑」，反觀菲哥或是憲哥，相對來說比較有才華，而幽默感這種就很靠天分，「有些人很努力但就是不好笑，有沒有相關的八卦呢？」

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▲黃子佼與Lulu奪下「綜藝節目主持人獎」。（圖／攝影中心攝）

貼文一出，不少看過黃子佼現場主持的網友大讚「很穩」，「看過他主持尾牙三年，還可以阿」、「參加過他主持的尾牙，蠻有趣的」、「疫情之前，英業達尾牙連續幾年都是黃，真的很穩，反正不是雷就對了」、「看過現場主持，穩健大氣不搶鋒頭，有點小幽默但不是非常好笑那種，適合正式場合，印象很好」、「現場很厲害又幽默，看過他主持的潤娥見面會」、「主持外國藝人的場夠穩」。

另外，也有網友提到，功課做很足，不會搶主角的風采，「就是很穩健，資料很充分，不出錯」、「質感應該是第一名」、「很穩、有做功課、不搶主key」、「菲哥憲哥那種是自己成為舞台主角的，黃這種是綠葉型的」、「他的優點就是會把功課做好，所以不會出現重大失誤，屬於平凡但是穩重型」、「他主持都會做功課吧，我覺得是現在主持人最認真的」。

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