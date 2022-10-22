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卓越精緻果雕傳承精湛手藝　高世達榮獲十大傑出青年

▲高世達先生獻獎「十大傑出青年」獎座，及致贈市府一匹駿馬手工皂雕刻，祝偉哲市長市政「一馬當先」、「馬到成功」，市府也回贈匾額「高才碩望」恭賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高世達先生獻獎「十大傑出青年」獎座，及致贈市府一匹駿馬手工皂雕刻，祝偉哲市長市政「一馬當先」、「馬到成功」，市府也回贈匾額「高才碩望」恭賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局22日上午在善化舉行「台南市2022年度績優工會暨卓越工會領袖、會務人員及義剪修繕志工表揚活動」，首先由高世達先生獻獎「十大傑出青年」獎座，及致贈市府一匹駿馬手工皂雕刻，祝偉哲市長市政「一馬當先」、「馬到成功」，市府也回贈匾額「高才碩望」恭賀。

▲高世達先生獻獎「十大傑出青年」獎座，及致贈市府一匹駿馬手工皂雕刻，祝偉哲市長市政「一馬當先」、「馬到成功」，市府也回贈匾額「高才碩望」恭賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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戴副市長特別表揚永康區子弟高世達，榮獲中華民國第60屆「十大傑出青年」中「基層勞教類」當選人，他以果雕的精緻手藝，成為國際大賽常勝軍，更向下傳承台灣果雕技藝，戴副市長也致贈匾額「高才碩望」，期勉世達能持續懷抱理想向前邁進，對國家社會具體貢獻，一同努力打造台南成為幸福宜居的「希望家園」。

▲高世達先生獻獎「十大傑出青年」獎座，及致贈市府一匹駿馬手工皂雕刻，祝偉哲市長市政「一馬當先」、「馬到成功」，市府也回贈匾額「高才碩望」恭賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高世達目前任教於景文科技大學餐飲管理系，他表示，自己是1984年出生於台南市永康區傳統典型的家庭，父母常工作在外，自小養成獨立自主的個性，選擇台南市南英商工-餐飲管理科就讀，「書唸不好沒關係，技術學好才不會餓死」當時父親一句話讓他立志學好技術，專注於蔬果雕刻技藝競賽成績卓越，多次代表台灣參加國內外廚藝競賽，累積至今達22金3銀4銅，投入餐飲廚藝技藝傳承學界、業界至今達14年。

▲高世達先生獻獎「十大傑出青年」獎座，及致贈市府一匹駿馬手工皂雕刻，祝偉哲市長市政「一馬當先」、「馬到成功」，市府也回贈匾額「高才碩望」恭賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

他回想當年是靠師徒傳承學習，而果雕的細節功法及順序步驟繁雜，傳統教學都是師傅拿著蘿蔔就直接下刀雕刻，沒有說明講解及比例構圖，對沒美術基礎來說根本是段痛苦的學習過程，高二時期為競選校內中餐選手，開啟果雕研究之路，常利用課餘拿著蘿蔔，看著書籍學習，後經郭人豪、袁國忠二位恩師的啟蒙指導，2003年第一次參加果雕比賽，出賽作品名稱「龍馬精神」，自信滿滿參加比賽，自以為穩拿第一名，沒想到外面世界一山還有一山高，輸不起放不下面子，選擇逃避自我放棄。

在二技時期向名師楊順龍師父學習正式開啟對蔬果雕刻的天賦，並在2007年參加人生第一場國際廚藝竸賽，「HOFEX香港國際美食大獎」，餐飲界中具有指標性的比賽，由世界廚師協會WACS所認可的B級賽事，共16個國家，約900位選手，花3個月時間完成比賽作品「苦盡甘來」，順利在蔬果雕刻項目得到職業組金牌。

▲高世達先生獻獎「十大傑出青年」獎座，及致贈市府一匹駿馬手工皂雕刻，祝偉哲市長市政「一馬當先」、「馬到成功」，市府也回贈匾額「高才碩望」恭賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

步入社會後，選擇餐飲業為志向，經介紹進入長榮酒店擔任廚師、利用工作閒暇之餘，取得專業西餐丙級證照、中式麵食加工丙級證照，不斷精進自已實力，2013年參加新北市神形雕手全國果雕技能競賽，順利勇奪職業組動態、靜態金牌，當年再度榮獲2013香港國際美食大獎蔬果雕刻金牌。

▲高世達先生獻獎「十大傑出青年」獎座，及致贈市府一匹駿馬手工皂雕刻，祝偉哲市長市政「一馬當先」、「馬到成功」，市府也回贈匾額「高才碩望」恭賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

天性不服輸，無論扮演什麼角色都是盡心盡力，擔任教職後於2016年取得碩士學歷，更參加廚藝界每四年舉辦一次的「德國IKE奧林匹克世界烹飪大賽」，運用精緻、細膩的刀功，於蔬果雕刻項目擊敗53個國家，為台灣勇奪餐飲藝術類、LIVE現場蔬果雕二面世界冠軍金牌，2017~2019年代表台灣於日本、馬來西亞參加國際廚藝競賽，勇奪金牌外，更用廚藝蔬果雕刻技藝推廣、行銷台灣，2020年再度奪下「德國IKE奧林匹克世界烹飪大賽」蔬果雕刻展現及現場二面銅牌，2017-2019連績三年受邀台灣觀光協會所舉辦台灣美食展「藝鳴驚人」展館，擔任推廣及展演蔬果雕刻講師，並獲副總統陳建仁先生、觀光局長葉菊蘭女士讚賞，專注投入蔬果雕刻技藝競賽成績卓越，受邀各媒體採訪推廣果雕技藝，未來想要培育出更多年輕學子學習蔬果雕刻，傳承台灣果雕技藝，更期望能繼續為國爭光。

▲高世達先生獻獎「十大傑出青年」獎座，及致贈市府一匹駿馬手工皂雕刻，祝偉哲市長市政「一馬當先」、「馬到成功」，市府也回贈匾額「高才碩望」恭賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除提升自我外，更多次運用專業參與公益團體兒童褔利聯盟，投入偏鄉教導弱勢兒童烹飪技巧，關懷弱勢團體、華山社會福利慈善事業基金會贊助活動餐點製作、捐贈啟能庇護中心民生食品物資，幫助更多需要幫助的人。

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關鍵字：

精緻果雕手藝高世達傑出青年

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