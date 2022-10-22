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課程內容多元豐富！　桃園長青學苑千名學員結業典禮超熱鬧

▲桃園區長青學苑千名學員結業典禮很熱鬧

▲桃園區長青學苑千名學員結業典禮很熱鬧。（圖／桃園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區長青學苑111年結業典禮暨成果發表會，21日於鉑宴會館舉行，約有1,300位學員參加，相當熱絡。市長鄭文燦指出，桃園市65歲以上人口約32萬人，市府近年來寬列長青學苑的預算，目前有4個區公所、20個社團共計24個單位辦理長青學苑或老人文康中心，提供長者豐富多元的學習資源。

▲桃園區長青學苑千名學員結業典禮很熱鬧

桃園區長青學苑與開南大學合作開辦課程，去（110）年受疫情影響停課，今（111）年恢復開課後，報名人數回升至1,622人，課程類別包括：舞蹈、書法、繪畫、客家文藝、英日語、茶藝、歌唱、手機電腦使用、養生等，多達50門課程，廣受長輩們喜愛。感謝所有老師、行政團隊、班代、志工的參與，共同打造長青學苑，讓每個長者生活得更豐富、更健康、更有價值。

▲桃園區長青學苑千名學員結業典禮很熱鬧

桃園區長洪清淵表示，桃園區長青學苑自民國92年開辦迄今，課程內容多元且豐富，111年度開課類別達50門，其中以歌唱、舞蹈及韻律課程最受長輩們歡迎。今日結業典禮暨成果發表會邀請1,300位學員、講師及顧問們熱情參與，現場安排陶笛、二胡、歌仔戲、國標舞、日本舞蹈、太極拳、客家藝術、綜合舞蹈與歌唱等動態特色表演節目，並展出靜態作品，讓長輩們相互交流美好的學習成果。

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