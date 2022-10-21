姊姊小孩來家裡玩「突然沒動靜」！他見絕望一幕崩潰：怎麼拿出來

▲男子的外甥來家裡玩，結果突然沒了動靜，他看到絕望的一幕崩潰了。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

如果孩子來自家玩，會不會做出什麼調皮舉動，總讓人感到擔憂。一名男子日前招待姊姊來家裡玩，外甥卻突然沒了聲音，讓他不禁感到擔憂，不曉得外甥又會做出什麼調皮搗蛋的事情。沒想到，一番查看下來，竟然真的發現了「絕望一幕」，讓他不曉得該如何解決，只好上網求助。

這名男子在「爆廢公社」分享，姊姊來他家玩，外甥玩到一半突然沒了動靜，讓他瞬間感覺到情況不妙，「一定偷作怪。」

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沒想到，四處查看一下，才發現出了大事，「死小孩把糖果跟花生糖丟進我剛買的哈X卡頓」，讓他十分崩潰，只能求助網友，「求助廢友們怎麼拿出來。」

依據照片畫面，這款要價不斐的藍芽喇叭中間有個空心設計，沒想到男子的外甥竟將糖果從中空處丟入，全部堆在喇叭旁，看到喇叭被這樣對待，想要不崩潰也難。

貼文曝光後，不少網友被逗樂，不禁留言回應，「想看糖果在裡面跳舞」、「小孩子永遠是喇叭殺手，尤其是重低音喇叭，哈哈哈」、「比較想知道小孩的下場會是如何」、「把小孩塞進去啊！還要我教」、「要拿出來的不是糖果，而是要叫妳姐拿錢出來再買一台！」

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