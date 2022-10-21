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抽籤現場／蔣萬安帶小雞重兵壓境　陳時中、黃珊珊走低調風輕裝上陣

▲▼台北市長參選人選舉號次抽籤 陳時中 黃珊珊 蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

2022九合一選舉倒數35天，21日上午進行台北市長參選人選舉號次的抽籤。而北市一役是選戰焦點，儘管三位參選人並未同台，一舉一動仍備受關注，國民黨參選人蔣萬安今日重兵壓境，帶著藍營小雞們高呼口號，但也遇到民眾抗議，相當熱鬧，而民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊則走低調風格，簡單致意後就快步入場，三組人馬形成強烈對比。

台北市選舉委員會今在信義區公所內舉辦市長、市議員、里長等候選人號次抽籤，此次登記參選台北市長者，除了蔣萬安、陳時中以及黃珊珊外，還有台灣動物保護黨的張家豪、台灣維新黨的蘇煥智、台朋黨的黃聖峰，以及無黨籍的童文薰、鄭匡宇、施奉先、唐新民、王文娟、謝立康。一共有12人登記參選台北市長，是市長民選以來，參選人最多的一年。

而在抽籤現場，蔣萬安、多位藍營市議員候選人於早上8點40分第一個抵達現場，藍軍排成一條人龍舉牌入列，主持人一一唱名各市議員候選人、支持者也跟著喊「凍蒜」，要拼「議員全壘打」，氣勢驚人。

而陳時中原先要由總幹事吳思瑤代抽，卻臨時更改行程，親自到選委會抽籤，陳8點46分在發言人、民進黨台北市黨部主委張茂楠與幕僚陪同下到場，並無動員造勢吶喊，簡單點頭致意後就快步進入北市選委會，但也有不少支持者在一旁守候。

民眾黨市議員候選人們與團隊則早早到場喊聲，他們的「母雞」黃珊珊於8點53分抵達選委會，同樣選擇低調入場，對於記者詢問想抽到什麼號碼，黃珊珊自信回應「什麼號碼都很好」，而民眾黨市議員候選人還出奇招，在手上畫眼睛，希望抽到屬意號碼。

對於臨時改變行程，陳時中回應，每天行程很滿，一般行程都由盡可能競選總部安排，但最後決定自己抽，可以抽到12號，真的有幸運之神在眷顧，「每個號碼都很好，這個號碼最好。」

而在藍營議員候選人簇擁下出場的蔣萬安聲勢驚人，但蔣致詞前卻發生意外插曲，另一台北市長參選人唐新民不斷高喊郭萬安加油，與高呼蔣萬安加油的藍軍形成強烈對比，唐隨後也遭現場警方驅離。

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