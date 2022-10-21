老婆突喊要「借精生子」想懷混血寶寶！　他猶豫：該讓步嗎？

▲老婆想要「借精生子」。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者朱祖儀／綜合報導

養育小孩不容易，不少人擔心養不起，會選擇少生一點。一名網友透露，目前家中經濟狀況不允許生第二胎，但老婆卻一直想要再生一個，未料近來還提出「借精生子」的想法，想要懷上混血寶寶，還說錢不用擔心，讓他覺得有點詭異，不知道是不是該讓步。文章曝光後隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，婚後和老婆生了一個兒子，孩子出生後由婆家幫忙帶，老婆有穩定的工作。近來兒子已經快要滿4歲了，對方突然想生第2胎來陪伴老大。不過他考量到房貸及其他的經濟壓力，覺得不適合再生一個小孩，就拒絕了這個提議。

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未料老婆近日又說想要「借精生子」，還說希望借外國人的精子，且第二胎的養育費用不需要他擔心。他聽到後相當震驚，表示從來沒有想過這種事情，不知道對方是不是只是單純想要一個「混血寶寶」，2人為此事陷入冷戰，讓他不知道該怎麼辦，「該順著老婆的意思做嗎？這件事在婚姻裡，算是能讓步的事情嗎？」

▲老婆想要生混血寶寶。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不少網友看到後紛紛留言表示，「你老婆會不會是被包養了」、「超級怪…是在打預防針哪天跟砲友懷孕嗎」、「婚姻是你們兩個人的，你也有決定權，不舒服就要說」、「兄弟，這不是正常人會說的話…都有老公了，還願意生別人的小孩，這中間有貓膩」、「光是說不用養育費，就值得讓人懷疑」、「你要不要先叫她去驗孕，說不定肚子裡已經有外遇對象的種」。