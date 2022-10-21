美國全力圍堵中國半導體　ASML接單創新高：影響有限

▲半導體製造商ASML。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據彭博社20日報導，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）週三向投資者保證，美國限制中國獲取尖端半導體技術的最新出口管制措施，對該公司的影響「相當有限」，ASML的言論讓市場出乎意料。

一直以來，受中美晶片戰影響，晶片設備行業蒙受損失，但ASML認為，該公司未來銷售額會高於市場預期。

ASML當地時間19日公佈的財報顯示，今年三季該公司淨銷售額為57.7億歐元，淨收入17億歐元，超過分析師預測的54.1億歐元銷售額和14.2億歐元利潤。該公司稱，由於對先進晶片製造機器的強勁需求，第四季度的銷售額可能會高於分析師的預期。

美國10月初出台新規，禁止向中國銷售先進的半導體和晶片製造設備。ASML首席財務官達森稱，美國新法規對公司光刻機的出口影響是有限的，因為它是一家歐洲公司，其機器中使用的美國零件很少。

美國CNBC網站稱，ASML首席執行官溫寧克本週三表示，根據評估，美限制措施間接影響約5%的未交付訂單，但該公司出口光刻機的規則不會改變，對明年整體出貨計劃影響有限。

今年早些時候，美國已向ASML施壓，要求停止向中國銷售浸潤式光刻機。知情人士透露，美國官員正在遊說荷蘭政府禁止ASML出售一些舊款的深紫外線光刻機。這些機器比先進技術落後了一代，但仍是製造汽車、手機、電腦乃至機器人等所需晶片最常用的設備。

CNBC稱，本月早些時候，美國國務院再次提出與歐洲在晶片問題上進行合作。達森回應稱，ASML尚未同意美國的要求。儘管該公司無法向中國出口最先進的設備，但仍可繼續從歐洲向中國客戶銷售其他機器。