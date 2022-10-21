中籤12號　陳時中：12行政區一起進步、絕不讓任何一區落後

記者陳家祥／台北報導

2022九合一選舉倒數35天，備受注目的台北市長選舉一戰，21日上午進行參選人選舉號次的抽籤。民進黨市長參選人陳時中抽中最末的12號，並高喊「台北12區，全挺陳時中」；他在受訪時表示，號號都是好號，12代表台北市12的行政區他都要去服務，「絕對不會讓任何一區落後，讓12區一起進步、一起向前走」。

▲台北市長參選人選舉號次抽籤，陳時中抽中12號。（圖／記者屠惠剛攝）



陳時中今天是第2個上台抽籤，完成抽籤與簽名後，隨即下樓進行訪問。並且和同日前來抽籤的議員參選人、支持者以及團隊幹部等，一起高喊「台北12區，全挺陳時中」口號，現場氣氛相當熱絡。

陳時中表示，今天心情非常好，12號代表12個時區、12個月，12個行政區，「我是時鐘、我是陳時中，有12個時區，跟我都非常有關係，而且代表我的任務，12區都要去服務、都要努力去爭取大家的認同」。

陳時中也高喊口號「台北12區，全挺陳時中」，台北12區也是陳時中要服務的區域，絕對不會讓任何一區落後，讓12區一起進步、一起向前走。

媒體追問，為什麼會臨時更改行程來抽籤？陳時中說，一般行程都由競總安排，「我覺得親自來能夠抽到12號，也真的有幸運之神在眷顧」，號號都好號，只是這號碼特別好。

陳時中說，選舉行程非常滿，各區各地都在邀約，所以都由競總做統一安排，「競總最後決定讓我自己來抽，我自己來運氣也很好，抽到一個非常好的號碼」。