新莊男公園修樹枝遭蜂螫15天後喪命　媳怒控承包商、公所冷處理

▲鄭男被虎頭蜂螫死，承包商及新莊區公所冷處理，讓家屬相當不滿。（圖／家屬提供）

記者戴上容／新北報導

新北市68歲鄭姓男子本月5日到新莊青年公園修剪樹枝時，慘遭虎頭蜂攻擊，鄭男送醫後出現凝血異常狀況，腦部大量出血，經醫生緊急開刀、治療15天後，於昨20日不治身亡。家屬悲慟控訴，公司未著安全設備也沒保險實在可惡，出事後，承包商冷處理，僅電話慰問，而負責發包、督導的新莊區公所僅派員來看看，鄭男去世後，一句關心都沒有，真是冷血！

鄭男的媳婦簡女表示，公公是新莊在地人，2年多前退休時是擔任磁磚師傅，因為退休後閒不下來，公公在朋友介紹下認識工程承包商作臨時工，賺點外快。

本月5日，是鄭男第2次打工，承包商要鄭男去新莊青年公園除草，鄭男爽快答應出門工作，未料，家屬當天上午10時許就接到承包商電話，告知鄭男被蜜蜂叮被送到輔大醫院，家人到院見到鄭男意識清醒，只有手部及腹部疼痛，原以為沒事，未料下午2時許，鄭男突然頭痛、嘔吐，陷入昏迷。

醫師說鄭男腦部大量出血，立即進手術房開刀，由於鄭男頭部並未受過撞擊，醫師懷疑是虎頭蜂毒導致凝血功能異常，才會造成腦出血。6個小時手術後，鄭男腦壓一直無法降下，經15天治療後，鄭男於昨（20 日）下午2：02宣告不治。

簡女悲慟表示，公公辛苦一輩子，現正是可以享清福時卻被虎頭蜂螫死，他們追查下才知道，鄭男在沒有任何安全設備下，被承包商要求爬上屋頂修剪樹枝，而且工作竟沒有保險，發包且有督導責任的新莊區公所及承包商要負起人命的責任！

「真冷血！」簡女也說，公公出事後，承包商一直都只有電話慰問，負責督導的新莊區公所只來「看」2次，得知鄭男去世後更是一句關心都沒有，真是冷血！

新莊區公所簡短回應，本所己要求施工廠商慰問及承擔相關醫療費用，並積極協調和解事宜。