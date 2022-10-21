狠男多年前「殺港女丟竹圍站」1屍2命！　僅判2年半後續曝光

▲香港籍男子陳同佳來台殺害網紅女友，回港後因洗黑錢罪，在香港被判監禁29個月。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市近日發生大馬女學生命案，一名馬來西亞籍的24歲蔡姓女學生遭30歲陳姓男子殺害，震驚社會。事實上，這已不是第一次有外國女性在台遇害，2018年2月，20歲香港籍女子潘曉穎和男友陳同佳來台旅遊，同月17日在旅店房內遇害，翌日被棄屍在北捷竹圍站外草叢，此案最終引發了「反送中運動」。

回溯案發經過，潘曉穎與陳同佳均為香港居民，兩人以情侶關係在2018年2月8日赴臺旅遊，同月13日入住紫園旅店。潘曉穎同月17日於旅店房內遇害，翌日被棄屍在臺北捷運竹圍站外公園的草叢。案發後，陳同佳獨自返回香港，潘父母因聯絡不到親女，質問陳男又得不到答案，心急之下向台灣警方報案。

陳同佳回港後，曾3度盜用潘曉穎的提款卡提款，並在3月13日被香港警方拘捕，隨後承認殺害潘女並棄屍，進而揭發藏屍地點。臺北市警方前往竹圍站附近尋回死者屍體，遺體近1個月日曬雨淋，屍身腐化嚴重，頸骨有所遺失。經法醫相驗，發現死者腹腔中有1塊長約2厘米的骨骼，證實其生前有孕。

▲香港籍男子陳同佳來台殺害網紅女友，回港後因洗黑錢罪，在香港被判監禁29個月。

陳同佳供稱，2人在臺的最後一晚同逛夜市，並買了一個粉紅色行李箱，返回旅店後發生爭執。爭執期間，潘女自爆，約5個星期前發現已懷孕，並稱腹中嬰兒屬前男友。陳同佳後來發現一段女友與另名男子的性交影片，在爭執中勒死潘女，隨後將屍體裝入新購買的粉紅色行李箱，翌日前往竹圍站棄屍。

由於案件發生於台灣境內，加上香港因政治原因無司法協助安排，陳同佳最終只因洗錢罪遭判處有期徒刑2年半。2019年10月23日早上9時，陳同佳刑滿出獄，表示願自赴台自首，但此事再無下文。另一方面，香港保安局藉此案在2019年2月提出修訂《逃犯條例》草案，最終成為反修例運動爆發的導火線。

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