　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠男多年前「殺港女丟竹圍站」1屍2命！　僅判2年半後續曝光

香港籍男子陳同佳來台殺害網紅女友，回港後因洗黑錢罪，在香港被判監禁29個月。（圖／報系資料照）

▲香港籍男子陳同佳來台殺害網紅女友，回港後因洗黑錢罪，在香港被判監禁29個月。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市近日發生大馬女學生命案，一名馬來西亞籍的24歲蔡姓女學生遭30歲陳姓男子殺害，震驚社會。事實上，這已不是第一次有外國女性在台遇害，2018年2月，20歲香港籍女子潘曉穎和男友陳同佳來台旅遊，同月17日在旅店房內遇害，翌日被棄屍在北捷竹圍站外草叢，此案最終引發了「反送中運動」。

回溯案發經過，潘曉穎與陳同佳均為香港居民，兩人以情侶關係在2018年2月8日赴臺旅遊，同月13日入住紫園旅店。潘曉穎同月17日於旅店房內遇害，翌日被棄屍在臺北捷運竹圍站外公園的草叢。案發後，陳同佳獨自返回香港，潘父母因聯絡不到親女，質問陳男又得不到答案，心急之下向台灣警方報案。

陳同佳回港後，曾3度盜用潘曉穎的提款卡提款，並在3月13日被香港警方拘捕，隨後承認殺害潘女並棄屍，進而揭發藏屍地點。臺北市警方前往竹圍站附近尋回死者屍體，遺體近1個月日曬雨淋，屍身腐化嚴重，頸骨有所遺失。經法醫相驗，發現死者腹腔中有1塊長約2厘米的骨骼，證實其生前有孕。

香港籍男子陳同佳來台殺害網紅女友，回港後因洗黑錢罪，在香港被判監禁29個月。（圖／報系資料照）

▲香港籍男子陳同佳來台殺害網紅女友，回港後因洗黑錢罪，在香港被判監禁29個月。

陳同佳供稱，2人在臺的最後一晚同逛夜市，並買了一個粉紅色行李箱，返回旅店後發生爭執。爭執期間，潘女自爆，約5個星期前發現已懷孕，並稱腹中嬰兒屬前男友。陳同佳後來發現一段女友與另名男子的性交影片，在爭執中勒死潘女，隨後將屍體裝入新購買的粉紅色行李箱，翌日前往竹圍站棄屍。

由於案件發生於台灣境內，加上香港因政治原因無司法協助安排，陳同佳最終只因洗錢罪遭判處有期徒刑2年半。2019年10月23日早上9時，陳同佳刑滿出獄，表示願自赴台自首，但此事再無下文。另一方面，香港保安局藉此案在2019年2月提出修訂《逃犯條例》草案，最終成為反修例運動爆發的導火線。

延伸閱讀
飛機座位藏「神秘三角標誌」？真實作用曝光　內行人驚喊：CP值超高
控制狂老公「懷疑她與表親亂倫」…9天狂打165通電話　4寶媽崩潰訴離
花901元爽抽中「1億豪宅」…和名人當鄰居　這對夫妻開價1.4億出售

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

ET快訊
快訊／侯友宜派正妹實習生抽籤！　新北市長選戰號次出爐
快訊／台北市長選戰抽籤！　號次出爐
快訊／高雄市長抽籤！　號次出爐
民眾黨議員參選人買票！　20萬交保限制住居
快訊／桃園選戰抽籤　1號張善政、2號賴香伶、3號鄭運鵬、4號
金馬得主大腸癌逝！4徵兆是警訊　血便1顏色快就醫
餐廳優惠「帶老婆9折帶女友8折」　1亮點遭酸老闆沒種
快訊／新竹轎車撞超商！車頭爛毀　駕駛慘死
羅智強掛急診！　連續2天肚子痛醒：暫緩輔選
萬華槍手怨兄弟不挺　影視大亨揭槍擊過程：阿國心結難解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道1號5輛大貨車連環撞　1駕駛夾困送醫傷重不治

32年前狠殺「井口真理子」分屍玷污　惡魔運將已可假釋！現況曝光

命理師曝「2年前馬國女大生命案」內幕：冤魂跟著變態魔

狠男多年前「殺港女丟竹圍站」1屍2命！　僅判2年半後續曝光

快訊／新竹轎車深夜失控撞超商！車頭變形爛毀　駕駛重傷不治

萬華槍手怨兄弟不挺　影視大亨揭槍擊過程：阿國心結難解

工作搶業績起口角　台中安麗直銷業務「直接拿刀刺死同事」

高雄大立百貨凌晨槍擊！　槍手逃2.5小時遭圍捕落網

新竹深夜車禍！轎車衝撞進超商　駕駛失去呼吸心跳

萬華槍手4地轟32槍尋仇　黑幫曝內幕「3事件埋殺機」

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

快訊／國道1號5輛大貨車連環撞　1駕駛夾困送醫傷重不治

32年前狠殺「井口真理子」分屍玷污　惡魔運將已可假釋！現況曝光

命理師曝「2年前馬國女大生命案」內幕：冤魂跟著變態魔

狠男多年前「殺港女丟竹圍站」1屍2命！　僅判2年半後續曝光

快訊／新竹轎車深夜失控撞超商！車頭變形爛毀　駕駛重傷不治

萬華槍手怨兄弟不挺　影視大亨揭槍擊過程：阿國心結難解

工作搶業績起口角　台中安麗直銷業務「直接拿刀刺死同事」

高雄大立百貨凌晨槍擊！　槍手逃2.5小時遭圍捕落網

新竹深夜車禍！轎車衝撞進超商　駕駛失去呼吸心跳

萬華槍手4地轟32槍尋仇　黑幫曝內幕「3事件埋殺機」

快訊／嘉義市長號次出爐！「台灣阿成」抽中1號

快訊／陳時中選舉號次 抽中12號高喊「台北12區全挺陳時中」

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

免集點了！超商獨家「限量小熊維尼周邊」一次看　巨大存錢筒超Q

快訊／決戰中台灣！台中市長選舉號次出爐　盧秀燕3號蔡其昌2號

快訊／林佳龍號次抽中「1號」　侯友宜派正妹實習生抽中「2」

快訊／高雄市長抽籤號次出爐！　陳其邁抽到4號、柯志恩3號

尿不出來好痛苦...「下泌尿道」貓咪夢魘！ 醫曝保養秘笈

台積電下跌3.5元至394！　台股跌逾70點失守12900

獎學金賄選！民眾黨新竹議員參選人買票　20萬交保限制住居

謝盈萱雙料入圍：手心手背都是肉　陳家逵遭爆出軌首露面「不回答私事」

社會熱門新聞

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

萬華槍手轟32槍尋仇　黑幫曝內幕

桃園18歲少女找朋友失蹤！車遭埋台七線

國1桃園段5貨車連環撞　嚴重回堵

快訊／屏東萬丹工廠大火　火光渲紅超粗煙柱

中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹排排站臨檢

萬華槍手怨兄弟不挺　許安進還原過程

女友是詐騙成員！北市警「內鬼賣情報」爽開保時捷

「吹一下變親一下」醉男偷吻警遭法辦

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

快訊／新竹轎車失控撞超商！駕駛重傷不治

騎士碰瓷下秒綜藝摔　影片曝光！

即／北市刑大遭搜索！警員遭約談偵訊

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

魏哲家設質1600張台積電　網狂猜下一步動向

慈禧喝了10年的湯　得知配料怒殺御廚

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

專家點名「超難追星座Top 4」

桃園市長選戰最新民調曝！　在地議員：他贏了

更多

最夯影音

更多
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面