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大陸 大陸焦點 特派現場

陸何時放寬入境旅遊？　北京故宮院長：加開國際航班是好信號

▲▼北京故宮博物院、紫禁城 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

近期大陸多家航空公司釋出訊息，將有序增加國際客運航班數量等相關要求，讓外界十分期待大陸官方是否會適度開放國門，身為北京觀光「扛壩子」的故宮博物院做好準備了嗎？北京故宮博物院院長王旭東昨20日接受中外媒體採訪表示，加開國際航班是好信號，文旅部一定會與相關部門進行非常周密的研判，合適的時候向社會公布，他也呼籲大陸各地風景名勝、博物館都要提前做好準備。

▲▼ 北京故宮院長王旭東視訊接受中外記者採訪 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京故宮院長王旭東視訊接受中外記者採訪 。（圖／記者任以芳攝）

疫情之前，北京故宮博物院是全球熱門觀光景點，外國旅客必去打卡地。但受到疫情衝擊後，近三年北京故宮限制觀光人數，收入大幅銳減。台媒提問，近期大陸多家航空公司本月底起，陸續在多條國際航線上恢復航班或增班，外界預期大陸是否將何時開放入境旅遊？

大陸文化和旅遊部黨組成員、故宮博物院院長王旭東接受二十大媒體集體視訊採訪首先指出，「我注意到國內加開國際航班這是很好的信號，至於何時正式開放，文旅部一定會與相關部門進行非常周密的研判，在合適的時候及時向社會公佈。各處文化景點、歷史遺產地、博物館都要提前做好準備。」

▲▼北京故宮博物院、紫禁城 。（圖／記者任以芳攝）

▲受疫情因素，北京故宮博物院近三年來限制參觀人數 。（圖／記者任以芳攝）

他進一步說，故宮是遊客觀眾人數最多的世界文化遺產地和博物館，2019年人流高達1900多萬，現在受疫情影響，人數減少。舉例這幾天大概4000多人，但「十一」黃金周每天限制3萬人，又是一票難求。

未來在有序疫情防控之下，北京故宮博物院是否做好重新迎接國際旅客的準備？王旭東說，「相信疫情控制常態化後，遊客會越來越多，也帶給我們很多的挑戰。」我們有服務熱線，餐飲服務和各項展覽也做好準備。但故宮博物院依然限流，參觀旅客需要提前規劃「網上預約」。

▲▼ 故宮透過新媒體科技，舉辦雲端展覽讓民眾坐在家裡也能逛故宮 。（圖／翻攝 微博故宮博物院）

▲疫情期間故宮運用新媒體，舉辦「雲端展」讓民眾坐在家裡也能逛故宮 。（圖／翻攝 微博故宮博物院）

談到近3年時間，北京故宮博物院如何應對疫情衝擊？王旭東說，我們加大數字科技應用，讓民眾透過手機、電腦等3C產品，觀看「故宮文化雲展覽」直播，效果很不錯。

據了解，北京故宮博物院有60多萬件文物完成數字影像記錄工作，但還有100多萬件尚未完成。目前進度是一年以7.5萬件速度推進，「文化數字化」也能提供世界各國學者研究中華傳統文化。

未來大陸如何發展觀光旅遊與歷史文化？王旭東說，「『文旅融合』是中國政府提出非常重大的舉措，把文化部跟國家旅遊局合併，不僅僅是1+1的問題，也會給我們帶來很多的挑戰。」

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