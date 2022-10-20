八里國小司令台旁驚見5米天坑！5個月沒人理　新北教育局回應了

▲▼ 新北八里國小驚見大天坑。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市八里國小司令台旁今年5月突出現「天坑」，家長控訴，長達5個月來未有修復動作，擔心連日豪雨會再有坍方，新北市議員鄭宇恩服務團隊今20日前往會勘，要求市府盡速修繕；教育局表示，八里國小已完成設計監造案決標，預計11月底完成設計規劃書圖，核撥預算後就可展開工程。

據了解，早期片仔溝大排水路穿越八里國小校區，一路沿著校舍邊緣、行經校園中綠地及操場等，隨著校舍擴建，包含司令台及操場都是蓋在大排上方，今年5月26日連日陰雨，八里國小司令台旁一聲轟隆巨響，驚現一個長約5公尺的大天坑，所幸當時學校無人上課。

家長控訴，事情從今年5月至今，坍塌的工區除了施工圍籬以外，不見改善動靜，更擔心近日陰雨會導致更多坍塌，孩童在校園活動中產生危險，因此向新北市議員鄭宇恩服務團隊請求幫忙。

新北市議員鄭宇恩團隊今20日邀請水利局、教育局及八里區公所至現場實地勘查，現場也可見箱涵頂板確實受到時間及一旁樹根侵蝕，確有剝落、鏽蝕的情況。鄭宇恩表示，除了沉陷部分的修繕，更重要的是行經校園下方全段的巡檢及加固，避免校園再有其他區塊再出現陷落，造成危險。教育局宜盡速核撥足額經費，讓學校能盡速展開施工，守護校園安全，讓家長及孩子上學更安心。

教育局表示，針對八里國小一案，今年6、7月已進行會勘，公所已先將塌陷區破碎水泥塊進行清理，並針對全區溝渠檢查，針對高風險區段先進行支撐固定，以維校內師生安全，預計11月底完成設計規劃書圖，再交教育局及相關單位協助核撥預算並展開工程。