印度也喊撤！大使館要求公民盡速離開烏克蘭

▲烏克蘭首都基輔17日遭多架神風無人機攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度政府19日發布最新旅遊建議，要求所有印度公民避免前往烏克蘭，理由是烏克蘭各地安全局勢不斷惡化與近期敵對行動升級。印度駐烏克蘭大使館透過推特指出，「建議目前在烏克蘭的印度公民，包括學生，盡快透過現有管道離開烏克蘭」。

▲ 印度要求國人盡速離開烏克蘭。（圖／翻攝自推特／India in Ukraine）

印度斯坦時報指出，印度政府是在俄羅斯總統普丁對4個烏克蘭佔領區實施戒嚴後，才發布上述建議。普丁19日表示，對烏克蘭4個佔領區實施戒嚴，這4區的地方領導人，將會獲得額外的維安權力，為實施大規模新限制措施開大門。依據俄國法律規定，戒嚴令可能要求禁止公眾集會、執行旅遊禁令與宵禁、實施審查等限制措施。

就在印度政府發布建議的同一天，中國大陸駐烏克蘭大使館發出緊急撤僑通知，建議僑民做好汽車、油料等準備，並提前辦理擬入境第三國的簽證，以備不時之需。中方認為，當前烏克蘭安全形勢仍然複雜嚴峻，「安全至上，生命至上」。

印度政府本月曾表示，對烏克蘭衝突升溫深感關切，包括平民喪命，「我們重申，敵對行動升溫不符合任何一方利益，敦促立即停止敵對行動，即刻重返外交對話管道，印度隨時準備好支持所有旨在緩和局勢的努力」。

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