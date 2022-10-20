「中共最快今年犯台！」　美司令警告：美國海軍要隨時做好準備

▲美國海軍作戰部長麥可吉爾迪（Michael Gilday）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國海軍作戰部長麥可吉爾迪（Michael Gilday）表示，中共最快可能會在今年武力犯台，美國海軍應該為2022年或2023年這兩個時間點提前做好準備。美國前印太司令部司令菲利普戴維森（Philip Davidson）2021年曾經評估，「北京當局可能在6年內武力犯台」。然而吉爾迪直言，在過去20年內可以看到，中國大陸兌現每一個承諾都比預計的時間早。

根據《南華早報》報導，中國國家主席習近平16日在中共第20次全國代表大會演說時重申，將不會放棄武統台灣。他強調，「解決台灣問題是中國人自己的事，‌‌要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意，盡最大努力‌‌爭取和平統一為前提，但絕不承諾放棄使用保留採取一切必要措施的選項。」

▲習近平重申，不放棄武統台灣的可能性。（圖／路透）



在被問及如何看到習近平在20大的發言時，美國海軍作戰部長麥可吉爾迪19日表示，不只要看中國國家主席說了什麼，也要關注中國人的行為與他們的行動。他稱，「在過去20年內，我們可以看到他們兌現每一個承諾的時間，比約定的時間都還要早。所以當我們還在談論2027年這個時間點時，在我看來，無法排除2022年或是2023年（中共犯台）的可能性。」

吉爾迪口中的「2027年」框架是基於美國印太司令部前司令菲利普戴維森2021年提出的一項評估。當時戴維森認為，中共可能會在6年內試圖統一台灣。然而習近平16日再度重申武統台灣的可能性，也讓麥可吉爾迪繃緊神經，認為美國海軍應該隨時做好準備。

吉爾迪認為，在中國與俄羅斯日益增加的威脅下，讓美國海軍隨時處於戰備狀態，比擴大艦隊規模更加重要。而這也促使美國加快了與澳洲、英國間的澳英美三邊安全協議 （AUKUS）。他強調，美國海軍很多日常行動都是與盟友及伙伴合作完成，這些關係至關重要，而他相信中國與俄羅斯並不喜歡這種「融洽的關係」。

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