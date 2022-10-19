《警械使用條例》修正今公布施行　警政署：危及生命可直接開槍

▲《警械使用條例》修正案在9月30日三讀通過，在19日由總統公布施行。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

《警械使用條例》修正案已於2022年9月30日經立院三讀通過，並由總統於10月19日公布施行，內政部與警政署刻正針對新修正條文內容研商、提擬配套措施，以兼顧執勤員警及民眾權益。

警政署強調，此次修法放寬員警執勤時，如遇緊急狀況，可彈性運用警械以外的物品；遇到危及生命情形時，可不經鳴槍警告直接用槍，以符合實務所需。此外，也增設「警械使用調查小組」，藉由公正客觀專家學者協助調查用槍爭議案件。

另當員警使用警械導致可能須賠償民眾權益的話，可適用國家賠償機制，讓員警不會因為用槍而需直接面對訴訟，強化對員警權益的保障。

▲《警械使用條例》修正案19日發布施行，緊急狀況可不用鳴槍警告直接開槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警政署今日也說明新法公布施行前的整備進度，其中備受關注的第10條之1設置「警械使用調查小組」規定，為求周延，內政部由警政署將於本月20日邀請多位專家學者、警權團體、警察局代表，共同研商「警械使用調查小組」設置辦法草案，以保障員警即時判斷使用槍械之權利。

另外，第11條對第三人損失補償項目、基準、程序及其他相關事項，警政署亦刻正參照行政執行法、國家賠償法等立法例擬具草案，於完竣後立即邀請相關機關共同研商。

警政署表示，員警於第一線執法屢因執行人身盤查、酒駕防制、臨檢可疑車輛、取締暴力鬥毆等公權力作為，遭脫序民眾言語挑釁、暴力相向，甚至因而被告致官司纏訟，嚴重影響工作熱情及家庭生活。

有鑒於此，警政署及各警察機關於2019年6月成立43個「警察專屬律師團」，包含290位法律諮詢委員，第一時間提供涉訟同仁法律諮詢及協助延聘律師。經統計，自成立起至2022年9月，全國各警察機關提供涉訟法律諮詢1104件、協助延聘律師121件。