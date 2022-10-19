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高雄新地標！全台最美魚市場要來了　往旗津也有全新候船室

▲▼全台最美魚市場！高雄新地標鼓山魚市場10/21開幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲全台最美魚市場！高雄新地標鼓山魚市場10/21開幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

全台最美魚市場在高雄！鼓山魚市場曾為高雄市第一座現代化的魚市場，見證哈瑪星最繁榮時刻，隨著漁業重心從哈瑪星轉移至前鎮漁港而沒落。為重現其昔日風華，高雄市政府啟動改造計畫，整建開放塵封已久的老舊空間，拆除危險建物並整理週邊環境，將第一拍賣場整建為高雄農漁精品展售中心，10月21日正式開幕，打造富有歷史意義的高雄海景第一排。

▲▼全台最美魚市場！高雄新地標鼓山魚市場10/21開幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼全台最美魚市場！高雄新地標鼓山魚市場10/21開幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼全台最美魚市場！高雄新地標鼓山魚市場10/21開幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

海洋局長張漢雄表示，鼓山魚市場鄰近鼓山輪渡站，位居絕佳地理位置，並比鄰多個觀光熱點如西子灣、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區，周遭景點來往遊客人潮眾多，但是既有的漁業發展文化及觀光優勢沒有得到充分發揮。

▲▼全台最美魚市場！高雄新地標鼓山魚市場10/21開幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼全台最美魚市場！高雄新地標鼓山魚市場10/21開幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼全台最美魚市場！高雄新地標鼓山魚市場10/21開幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

因此，市府爭取中央農業委員會、交通部經費並投入資源整建活化舊魚市場域，打造嶄新的農漁精品展售中心，提供民眾多元購物選擇，除了有澎湖花枝丸領導品牌-宏裕行、產銷履歷認證-凱亞良品、高雄青農產品-打GO嚴選、旗津超人氣老字號-正家興波士頓派等高雄在地特色店家，更有最浪漫、獨家海景第一排「津漁聚物所」餐廳，把海鮮、啤酒、海景、夕陽融為一體。

配合展售中心夜間燈光從玻璃帷幕穿透出來照映在海面上，點亮港濱，促進高雄夜間經濟，打造高雄獨家夜景新地標。

▲▼鼓山輪渡站全新候船室正式啟用。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鼓山輪渡站全新候船室正式啟用。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鼓山輪渡站全新候船室正式啟用。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，因應舊鼓山魚市場整建完成，高市府交通局也重新規劃鼓山輪渡站人車動線分離，機車及自行車仍從原候船處進出，搭船行人10月20日起改從鼓山魚市場全新候船室進出，將大幅改善乘客侯船服務品質。

鼓山輪渡站長年受腹地有限限制，搭船行人從捷運站步行到濱海一街後，需沿一號船渠（濱海二路）景觀步道風吹日曬排隊搭船，對於年長及行動不便者是件很大挑戰，加上渡輪到站，行人、機車在同一位置出口上岸，人車交織情形也時常險象環生。

▲▼鼓山輪渡站全新候船室正式啟用。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲鼓山輪渡站全新候船室改採人車動線分離，機車及自行車仍從原候船處進出，搭船行人10月20日起改從鼓山魚市場全新候船室進出。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局長張淑娟表示，為改善鼓山輪渡站行人候船及安全問題，經市府爭取中央航港局經費補助支持，在鼓山魚市場整建計畫中加入鼓山輪渡站候船空間需求，除改善人車動線交織問題，將候船室結合農漁精品展售空間，除提供優質民眾候船空間及消費外，周邊露天地景廣場也有機會吸駐足遊憩體驗，可謂一舉多得。

輪船公司指出，旗鼓航線自2020年以來受疫情影響運量甚大，最嚴重時曾經減少8成來客數，所幸今年下半年度開始旅遊市場逐漸復甦，運量逐漸提高，今年1-9月累計已較去年同期增加約22萬人次搭乘。

今年10月份國慶連假更創下單日2.4萬人之搭乘人潮，鼓山魚市場活化計畫預期將吸引更多人潮，結合渡輪除帶動哈瑪星地區商機外，提供乘船遊客更豐富行程規劃，也可提升旗津觀光人潮。

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