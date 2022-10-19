甜喊男同事「老公」！人妻被抓包辯：越南都這樣叫...法官打臉

▲桃園越南籍人妻和同國籍小王視訊，還互稱「老公、老婆」，被抓包卻辯稱稱呼是翻譯問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一越南籍人妻經常和男同事視訊，互稱「老公、老婆」，被丈夫認為侵害配偶權，提告向她求償50萬元，不過人妻辯稱譯文有問題，她叫小王的稱呼，只是越南文中對好友、親人常見的稱呼，不過法官不採信，認為妻子侵害配偶權，應賠償20萬元，另有持剪刀威嚇丈夫的部分再賠3萬，全案還可上訴。

人夫指控，他和越南籍妻子結婚10年後，妻子到農產公司上班，結識同國籍的男同事小王，2人不僅經常使用越南聊天網站ZALO視訊，還互稱「老公、老婆」，他因妻子常到其他外籍同事宿舍喝酒一事吵架，妻子還拿剪刀作勢要桶他，恫嚇「你再說看看」，讓他覺得婚姻無法繼續維持、擔憂恐懼，向妻子提告求償50萬精神撫慰金。

全案審理時，妻子辯稱和小王只是同事，丈夫拿出的錄音譯文中的「老公、老婆」有誤，她和小王間僅是越南文中，朋友間常見的稱呼，另她拿剪刀只是自己想尋短、抒發情緒，並非恐嚇丈夫。

法官檢視人妻和小王的訊息，小王說「老婆吃甚麼了嗎？等老公一起吃吧！」，人妻則回「老婆頭痛藥在公司啦！」、「老婆不想多講，等抓到再說」等語，的確以「老公、老婆」互稱，認為人妻來台數年，應知道在台灣文化中，會稱呼「老公、老婆」，雙方應有婚姻關係，或至少具有戀人、配偶情誼，判人妻侵害配偶權，應賠償20萬元，拿剪刀侵害意思自由權的部分則則賠償3萬元，共計23萬元，全案還可上訴。