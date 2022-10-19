士官長叫他集合！中尉軍官氣炸當眾飆罵：X他X的B　下場慘爆

▲中尉軍官不滿士官長叫他集合，當眾辱罵五字經，遭法官判拘役。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳韻如／台中報導

陸軍第五支部一名中尉軍官不滿士官長叫他集合，又向上反映他無故不參加集會，竟氣得當眾辱罵，「操他媽的B」等言語。案經士官長提告，這名中尉一審遭判拘役20天，他不服提出上訴，但二審法官認為，他不該當眾對士官長人身攻擊，因此駁回上訴。全案確定。

判決書指出，該名中尉在陸軍第五地區支援指揮部台中甲型聯保廠修理工廠輪車所擔任中尉組長，而其2021年6月17日當天因不滿士官長向他質問，「7點半集合有沒有問題？」隨後又向修理工廠副廠長反應，他無故不參加集會，讓他當場暴怒。

據悉，這名中尉當下趁著副廠長召集各所主官管宣導近期重要工作事項之際，當眾對著士官長怒罵，「操他媽的B，我他媽犯賤，一個士官長憑什麼叫組長集合，我是組長還要你士官長來管，我是你小弟嗎？」事後遭到士官長提告。

一審審理後，這名中尉被判拘役20天，但他不服提出上訴。他表示，當天他身為代理主管，因應當時疫情嚴峻，配合相關軍醫通報，減少廠内群聚與不必要之集合等上級重要命令要求，由各單位自行帶上工之政策。然而，士官長卻抗命未經他同意，私自將部隊帶離他的指定集合地點。

中尉表示，士官長當時還到他的房門外，無報告詞也無稱呼其職稱，便大聲逼問，「你們還要講多久？」、「出來集合有没有問題？」、「給我出來集合有沒有問題？」、「給我出來集合到底有沒有問題？」已違反軍隊倫理等領導統御規則。

中尉提到，事後士官長還去向副廠長反應，說他沒有參加部隊集合命令，而他也立即反應士官長違反領導統御，不過副廠長卻以團體生活已和為貴、彼此各隊一部為由，勸他息事寧人，他當場氣不過才脫口，「他媽的，我是不是他小弟，我犯賤！」等發洩情緒用詞。

中尉認為，縱使當下他有情感上的不快，但客觀上並沒有侮辱士官長，且他的出發點是認為，他的直屬長官不理會他報告的情事，反而要他息事寧人，才有的情緒性發言，強調自己沒有侮辱士官長的故意。

不過，二審法官審理後認為，就算中尉所述屬實，但他既然服軍職，應該也知道國軍部隊對於不服管教的人員，有相關行政懲處規定可以辦理，但他反而當眾辱罵士官長，實屬不該，因此駁回上訴，全案確定。