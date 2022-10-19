丈夫下班後手機定位「跑超遠」　妻打電話崩潰：這裡是醫院

▲江男沒按下閃紅燈控制按鈕，又未注意往來車輛就穿越馬路，造成機車騎士摔車死亡。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北江姓男子騎自行車準備在閃紅燈的地方穿越馬路時，忘了先按壓號誌按鈕，讓燈號轉為固定紅燈，又未注意往來車輛，就直接騎過車道，被騎機車經過的史姓男子撞上，史人車倒地，頭破血流被送醫急救後不治，史妻見丈夫遲遲未歸，打電話過去卻是醫院人員接聽並告知噩耗，崩潰提告，台北地檢署調查後依過失致死罪嫌起訴江男。

起訴指出，年約60歲的江姓男子在1月20日晚間6點44分，在台北市萬華區環河南路堤外便道騎自行車，正準備從人行穿越道橫過馬路時，被剛下班騎機車經過的史男攔腰撞上，江男的自行車被撞成兩截，江男自己也受到擦挫傷，騎機車的史男雖然戴著安全帽，卻不幸在撞擊地面時，造成外傷性顱內出血，被緊急送醫救治。

史妻發現丈夫一直沒回家，查看手機定位，發現遠遠偏離平常回家路線，她撥打電話，接聽的人告知現在史在醫院急救中，史妻崩潰趕到醫院，史男仍在隔天凌晨，因傷重導致神經性休克死亡。

經交通事故鑑定，騎自行車的江男在穿越馬路時，沒有注意往來車輛，是肇事主因，加上他沒有按下可控制閃紅燈號誌的按鈕，造成機車無法提前注意減速停駛，檢察官調查後依過失致死起訴江男，但考量江男在事故現場自首肇事，建請法院減輕情形。