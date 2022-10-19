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高雄「勞斯萊斯」擦撞前車　網友一看嗨翻：小March要長大了

▲▼高雄一輛勞斯萊斯路上擦撞前方車輛。（圖／翻攝自高雄大小事FB社團）

▲高雄一輛勞斯萊斯路上擦撞前方車輛。（圖／翻攝自高雄大小事FB社團）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市左營區博愛路日前發生一起車禍，一輛動輒2千萬的行動豪宅「勞斯萊斯」在路上擦撞前方轎車，警方初步研判，勞斯萊斯未注意車前狀況才不慎擦撞到前方停紅燈的MARCH。不少網友看到畫面後替前方車主歡呼，「MARCH可以長大變Macan了」、「賺翻了」、「可以變新車了」、「哇！撩到好野人」。

有網友在高雄地方社團《高雄大小事》中Po文表示，博愛路上車禍，有勞斯萊斯撞到老MARCH，另有網友在下方留言處分享車禍即時畫面，只見一輛勞斯萊斯因擦撞到前方的轎車而停在路上，引起用路人注意。

▲▼高雄一輛勞斯萊斯路上擦撞前方車輛。（圖／翻攝自高雄大小事FB社團）

▲高雄一輛勞斯萊斯路上擦撞前方車輛。（圖／翻攝自高雄大小事FB社團）

警方表示，該起車禍發生在17日傍晚17時51分，地點在博愛三路與至真路口，初步研判，當時勞斯萊斯未注意車前狀況，不慎輕微撞傷前方停紅燈的MARCH，無人受傷。經酒測後，雙方無酒駕，後續由員警依規定受理。

不少網友看到畫面後紛紛替前方車主鬆一口氣，有網友說，「馬曲：還好是你撞我，要是我撞你的話，全家的腎加一加還不夠用」，另外留言也紛紛替MARCH車主歡呼，「MARCH可以長大變Macan了」、「賺翻了」、「可以變新車了」、「哇！撩到好野人」。

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