10歲曾孫女勸88歲嬤「吃飯別玩手機」　她曝1照笑：還帶鄰居玩

記者黃翊婷／綜合報導

小孩子邊吃飯邊看電視或玩手機，經常讓家長們十分頭痛。不過，中國雲南昭通一名10歲女童在吃飯時發現88歲的曾祖母邊吃邊玩手機，於是出聲勸阻「老祖母別看了，快吃飯了」，角色互換的有趣畫面不僅逗笑家人，也在微博掀起網友熱議，大家紛紛留言大讚，這可能就是老奶奶長壽的訣竅！

▲老奶奶吃飯緊盯手機，被勸阻只是轉頭看一下，接著繼續淡定邊吃飯邊看影片。（圖／翻攝自微博／白鹿視頻，下同。）

影片中，只見一名頭髮花白的老奶奶手裡捧著飯碗，一邊吃飯一邊看著手機裡的影片，不專心用餐的模樣讓一旁10歲的曾孫女看不下去，出聲提醒「老祖母別看了，快吃飯了」，老奶奶聽到之後回頭看了一眼曾孫女，接著又轉回去繼續邊吃飯邊玩手機。

根據《白鹿視頻》報導，影片拍攝者余姓女子笑稱，老奶奶是她的外婆，今年已經88歲了，平時眼不花、耳不鳴，身體十分健康，飯吃得比自己還多，而且還是一名「網癮少女」，特別喜歡玩手機，由於姪女平時也會被父母教育吃飯不要玩手機，沒想到如今竟然反用在老人家身上，可惜外婆根本聽不進去，甚至還帶著鄰居奶奶一起玩。

影片在微博上傳開，掀起中國網友熱議，大家紛紛留言開玩笑，「還真別笑哈哈，這可能就是長壽的祕訣」、「這個歲數了，想玩就玩吧」、「我眼睛還沒老奶奶好，要我離手機這麼遠，根本看不見」、「扭頭的時候看到了罵人的眼神，哈哈哈」、「想刀一個人的眼神是藏不住的」、「這個年齡層的老人就跟小孩子一樣」。

▼余女無奈表示，外婆還帶著鄰居奶奶一起玩手機。