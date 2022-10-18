暖暖土石1小時3度崩塌！「砰一聲」泥水灌民宅　擴大影響7戶

▲林右昌視察暖暖街281巷的土石清理狀況。（圖／基隆市政府）



記者柯振中／綜合報導

受到尼莎颱風外圍環流影響，全台多地雨勢強勁，基隆市暖暖區的暖暖街281巷也3度發生土石流，泥水直接灌入附近住戶家門，目前住戶已全數撤離。基隆市長林右昌18日前往現場視察，同時指示工務局處，先將邊坡水路導排，藉此穩定後方土層，後續將與地主協商，規劃設置沉沙地，排除危險因素。

暖暖街281巷16日晚間土石崩落，發出巨大聲響，接著大量的黃泥直接灌入住戶家中。警方獲報後抵達現場，拉起封鎖線，隨後撤離所有住戶，並安置在北都大飯店，並由區公所連絡相關單位，處理後續相關事宜。

▼相關單位仍在持續進行清理。（圖／基隆市政府）



不過，由於基隆降雨不斷，暖暖街281巷接連發生土石崩塌的狀況，17日晚間8點左右，甚至發生1小時內3度崩塌的狀況。有住戶聽到巨大聲響，接著又有大量的泥沙、土石沖入住宅，災情從原先影響的3戶擴大為7戶。

基隆市長林右昌18日在工務處副處長黃毅維、暖暖區長蔡春堂的陪同下，前往視察搶災進展，同時進入72號、74號民宅頂樓，巡視邊坡現況。

▼林右昌巡視邊坡狀況。（圖／基隆市政府）



林右昌表示，他17日深夜11點多已經來過，關心住戶撤離的狀況，也讓對方知道，市府會全力協助，18日雨勢稍微趨緩，他立刻指示工務處、消防局支援現場。

▼林右昌說明，市府會全力協助住戶。（圖／基隆市政府）



林右昌說，清理環境的工作仍在持續，18日會先導開水路，讓塌下的泥土層含水量不要處於飽和，盡量將水流導引、排出，爭取時間讓後方邊坡土層較為穩定。

▼林右昌提到，會導開水路，讓泥土層的水量不要處於飽和狀態，盡量將水排出。（圖／基隆市政府）



林右昌說，消防局進行空拍拍攝坍塌區影像，有利水土保持技師進行研判，擬定處理方案，至於旁邊可能坍塌的土層，還要繼續觀察，事後會與地主協商、規劃設置沉沙地，已排除危險因素。

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