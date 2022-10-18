金錢豹擄人虐殺案二審逆轉！主嫌無期徒刑改判5年半...另4人全輕判

▲台中2男踏出酒店即遭擄走痛毆，釀1死1重傷。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

以黃宏瑜為首的10餘人犯罪集團，109年間因懷疑2名廖姓成員侵吞設立詐騙集團的款項，竟設局將2男從台中市金錢豹酒店外押至台中、南投水里鄉等地拘禁毆打，甚至用3秒膠黏頭皮再用剪刀亂剪頭髮等方式凌虐，造成1死1傷，即使死者廖男女友曾交付400萬元仍不罷手。黃男一審以共同犯殺人等罪嫌遭判無期徒刑，但黃男不服提起上訴，今二審撤銷原判決，認為死者傷勢集中在四肢，且黃男事後向員警自首，改依傷害致死罪論處，判處黃宏瑜有期徒刑5年6月。可上訴。

前年黃宏瑜因懷疑綽號「仔仔」和「主任」的2名廖姓男子侵吞合資設在花蓮詐騙機房的詐騙款，找來羅姓友人等人衝到花蓮要押人，卻發現廖男2人跑回台中。黃宏瑜眼見計畫失敗，再派人假藉邀約至金錢豹酒店飲酒，但等到廖男走出金錢豹就被押至南投水里綑綁痛打，要求交出款項。

▲兩名廖姓男子被打得一死一重傷。（圖／資料照片）



2名廖姓男子被以拳腳、棍棒、捆束熱熔膠條等毆打31小時，並以三秒膠黏貼頭皮、剪刀不規則剪除頭髮等方式凌虐，即使廖男親友湊來400萬元也沒讓黃男等人停手，結果其中一人被活活打死，黃男等人發覺打死人後打電話給員警投案，另名廖男之後被其他嫌犯送至台中榮總就醫時，也被拘禁達41小時，受到四肢有蹠骨等多處閉鎖性骨折、身體多處瘀傷、肝腎功能受損等傷害。

高等法院法官認為，黃宏瑜與同夥羅姓、陳姓、徐姓、吳姓等拘禁廖姓死者目的為處理債務糾紛，廖男的傷勢多集中在四肢及背臀部等非要害部位，加上五人案發後自首之作為，尚難認被告黃宏瑜等五人主觀上有致廖男於死之殺人犯意，因此改依傷害致死罪論處。

黃宏瑜一審南投地院就其等所犯共同殺人罪部分，判處無期徒刑，二審逆轉改判有期徒刑5年6月；其他四人由一審宣判的14年1月與14年改為各有期徒刑3年8月。