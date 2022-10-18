新北豪雨釀災！侯家軍反協尋林佳龍　本人回：我當市長一定坐鎮指揮

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者杜冠霖／新北報導

新北市16日因豪雨致災，被視為「侯家軍」的三位國民黨議員參選人戴湘儀、呂家愷與吳訓孝，17日在臉書貼出「協尋文」，要協尋當災情發生時，新北市長候選人林佳龍在哪裡。對此，林佳龍18日下午回應，自己都在新北，侯友宜跑去新竹輔選，才會有這些問題，如果未來換他擔任市長，一定會坐鎮指揮整個災害防救工作。

受到颱風尼莎外圍環流影響，新北市16日大雨不斷，多處傳出災情，侯友宜卻南下合體國民黨新竹市長候選人林耕仁，引發批評。侯友宜說，其實他全天完整掌握整個災情的變化；而當後面的行程遇到強降雨快來時，他就立即趕回來坐鎮指揮，完全沒有耽誤救災的整個工作。

對於相關救災工作，戴湘儀則發文表示，請市民朋友找找，一心喊著「新北大翻新」的林佳龍，當新北遇到災情時人到底去哪了？昨日汐止一級淹水，新北市長侯友宜馬上在第一時間放下輔選工作，趕到現場勘災。

對此，林佳龍指出，縣市首長是防災的指揮官，理應坐鎮自己的縣市，侯家軍找錯人了，應該要協尋侯友宜，因為林佳龍人都在新北，不是在新竹，而侯友宜跑去新竹輔選，才會有這些問題，如果未來換他擔任市長，一定會坐鎮指揮整個災害防救工作。

媒體也追問，恩恩爸昨也在臉書發文協尋侯友宜，希望得到恩恩案真相，對此，林佳龍表示，昨天晚上自己看了恩恩爸的臉書貼文恩恩爸在臉書寫到「協尋6月21日說要向全國民眾負起責任的侯友宜先生」，讓他覺得很心痛。

林佳龍指出，其實新北市民的心聲也一樣，希望市長能把心思放在市政，而不是放在未來的總統大位，為何已經預知有颱風豪雨，還要全國輔選，來讓大家協尋？

而最新民調顯示，侯友宜若當選新北市長，明年再參選2024總統，有 52% 民眾不支持，林佳龍表示「選舉就是一種契約」，作為候選人來應徵工作，希望市民給機會，當然希望以任期作為彼此同意的契約，現在外界會質疑侯市長「中途落跑」、「食碗內看碗外」。

林佳龍指出，因為年底縣市長選舉跟總統大選只差一年，若再加上黨內初選就只有半年，像當初韓國瑜的情況，「那他可能就會分心，沒辦法把市政做好。」

林佳龍質疑，當新北市民正受水災之害時，侯市長又在颱風天跑到外縣市輔選，當然市民會思考，若他連現在都不能以市政優先、心想著自己的下一個職務，是不是會成為「韓國瑜 2.0」？