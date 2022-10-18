跟同事遊墾丁！護理師疑被超車喇叭聲嚇到　自摔倒地遭輾爆頭亡

▲恆春遊覽車與機車發生車禍，造成一死一傷。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東縣恆春鎮17日下午發生一起死亡車禍！一名25歲吳姓護理師與同事雙載要前往墾丁遊玩，途中卻自摔倒地，吳女當場遭後方遊覽車輾斃，其同事則手部骨折，被送醫救治。據悉，案發時遊覽車準備超車，並按下喇叭示警，吳女疑似受到驚嚇倒地，才釀成悲劇，不過詳細案情仍待進一步調查釐清。

恆春警方初步調查，10月17日下午14時許，林姓男子駕駛營業遊覽大客車由恆春鎮檳榔路往山海路方向直行，一輛機車卻突然自摔倒地，吳姓女機車騎士(25歲)頭部被遊覽車右後輪輾壓，導致她頭部破裂當場死亡，後座乘客郭姓女子(20歲)左手骨折、手腳擦傷，由救護人員送至恆春基督教醫院救治。

據了解，吳女、郭女均為護理師，17日下午與另名同事相約到墾丁遊玩，而林姓遊覽車司機則載遊客也到墾丁旅遊。案發時，林男準備超車，於是按下喇叭示警，吳女疑似受到驚嚇倒地，當場遭到遊覽車輾斃，而當時遊覽車上還載著旅客，行程、心情也都受到影響。

恆春警分局長林明波表示，警方正調查肇事原因中，呼籲用路人遵守交通規則小心駕駛，保持適當安全距離，時時注意周遭狀況，避免發生事故，保護自己與他人的安全。