韓國媳見台人1習性…喊「都是台灣叼」！引2.8萬人笑讚

▲台灣知名部落客「台灣妞韓國媳」近日將離開台灣回韓國，她發現台灣人普遍很挑嘴。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣素有美食天堂之稱，不少外國人來到台灣都因豐富美食而愛上這地方。嫁到韓國的台灣部落客「台灣妞韓國媳」近日即將返回韓國，她發現表示，台灣人很挑嘴，「個個都是台灣叼」，像是芭樂只吃脆的、吃火龍果還要挑果肉顏色，讓她忍不住笑說，「你們這些奢侈的食物暴發戶，嘴巴刁的要命」，引來2.8萬人按讚。

「台灣妞韓國媳」常在臉書分享有趣的生活日常，吸引不少台灣及韓國的粉絲追蹤。近日她發文表示，自己過幾天要離開台灣了，為了避免在韓國會想念台灣的食物，她最近每天「沒有辦法決定我要吃鐵板牛排，還是麻辣鴛鴦鍋吃到飽」，每一餐都要慎選。

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▲「台灣妞韓國媳」發文直呼台人挑嘴，其實是在誇讚台灣美食多。（圖／翻攝自臉書「台灣妞韓國媳」）

台灣妞表示，每次回來看到台灣人都很挑嘴，就覺得很奢侈，像是火龍果挑果肉顏色、火鍋選肉等級、魷魚羹嫌黑木耳太少、芭樂只挑脆的吃，令她忍不住說，「你們這些奢侈的食物暴發戶，嘴巴刁的要命」。

文中看似在抱怨台灣人奢侈，但其實字字句句都是在暗誇台灣「美食有夠多且選擇豐富」，貼文一出隨即引發2.8萬網友按讚，大家紛紛表示，「因為我們是台灣歪嘴雞」、「原來住韓國的跟我們住美國的想法一樣！」、「而且我們高雄吃膩了，就台南吃、台南吃完了，就台中吃。生活在台灣，對吃就是可以任性」、「不考慮一天吃5餐嗎？這樣選擇多很多耶」。







▲對於「台灣叼」許多人都「有共鳴」。（圖／翻攝自臉書「台灣妞韓國媳」）

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