確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲　釣出苦主：還很癢

▲原PO確診後，發現私密處狂流水，讓她困擾不已。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少確診者驚呼，確診時恰好都是生理期，原來與免疫力下降有關。最近一名妹子則害羞直呼，確診期間下體莫名一直流水，光是一天就要換3件內褲，讓她求問「有沒有人跟我一樣？」文章曝光後，釣出苦主也狂+1，「我也是確診後有這個症狀，然後會癢」。對此，有人認為「確診的免疫力下降or吃藥影響」。

一名女網友在Dcard崩潰表示，目前她確診在家隔離，卻發現生病之後，私密處開始有異狀，「有沒有人跟我一樣下體一直流水？」

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原PO困擾直呼，「這幾天內褲一天都要換三件」，但必須等解隔離後，才可以去看婦產科，「是什麼問題？或可以買什麼藥膏？」

文章曝光後，釣出一票苦主也苦惱回應，「我之前確診的時候也是，沒管它，因為沒有不舒服（錯誤示範），大約解隔一週後就好了」、「我還以為只有我」、「我也是確診後有這個症狀，然後會癢，不知道妳們會嗎？我以前完全不會這樣」、「我現在正在確診，症狀跟妳一模一樣，那種感覺超像月經來，可是我兩個禮拜前才來過，後來發現都是偏透明的液體」。

其他網友認為是免疫力下降所致，「我確診哪幾天...私密處感染也比平常嚴重，後來有看醫生，就好一點了」、「確診的免疫力下降or吃藥影響，我之前吃痘痘藥（抗生素）時期都會念珠菌感染，上網查也是說抗生素會把好壞菌都殺死，所以也會容易被感染」、「建議解隔直接去看婦產科，不要隨便自行用藥，應該是確診免疫力下降，導致輕微感染之類的」、「免疫力太差啦，之前醫生叫我早點睡（不是睡飽就好哦），不要吃甜食」。

▼其他女網友也有類似症狀。（圖／翻攝Dcard）

