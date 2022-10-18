　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬國女大生魂斷台灣！無業男辯「只想嚇她」失手殺人　2傷痕揪貓膩

記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞籍24歲蔡姓女大生13日遭到陳姓男子勒斃，陳屍租屋處，陳男原先稱是蔡女求他協助自盡，後來又說是爭吵後失手殺害，說詞反覆，且有逃亡可能羈押獲准。另外，警方認為目前陳男所供稱的失手殺人跟女大生脖子上的傷痕不相符，正透過數位鑑識還原真相。

蔡女念書之餘，透過直播、模特兒工作賺錢，在士林租了一間雅房。陳男13日在蔡女租屋處將她勒斃，後來回到自己在新北鶯歌的住處試圖吞藥自盡，還在警方到場時脫口說「我在士林殺人」，最後送醫搶後恢復穩定，17日上午由家人辦理出院。

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲蔡女兼職當模特兒外拍。（圖／翻攝自當事人IG）

陳男原先表示，蔡女精神狀況不佳，不斷拜託他幫忙結束生命，強調他的行為是「加工協助」，但他出院做筆錄時，又改口說是爭吵後失手將對方勒斃，「只是想嚇嚇她」。

陳男指出，他4月間在IG上認識蔡女，10月8日才正式交往，在交往的5天內，去了101約會、出入高檔餐廳等，將近10萬元的花費蔡女都沒幫忙補貼，讓他心生不滿，兩人13日上午爆發爭執他才動手，發現蔡女沒了呼吸就嚇得離開現場。

▲▼殺馬國女、陳嫌 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陳男移送過程低頭不發一語。（圖／記者黃宥寧攝）

士林地檢署檢察官訊問後，認為被告陳姓男子殺人罪嫌重大，且所犯為重罪，有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，有羈押必要，因此向士林地方法院聲請羈押禁見。

根據《自由時報》報導，不過由於女大生頸部有勒痕、瘀傷，與陳姓男子所說用枕頭悶死她並不相符，且陳所說是「一面之詞」，警方不排除其說法有所保留。目前正透過2人手機進行數位鑑識還原，進一步釐清他所說是否屬實。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
黃義交墜樓亡！曾坦言為何麗玲改變壞習慣
黃義交內湖住家墜樓亡「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體
黃義交墜樓亡！臉書最後貼文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬國女大生魂斷台灣！無業男辯「只想嚇她」失手殺人　2傷痕揪貓膩

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

華視6度出包案　台北地院認定「非故意造謠」裁定不罰

怒殺馬國女大生裁定羈押　意外曝「肇事逃逸前科」...改過1次名

屏檢「跨海赴琉球」反賄選　轄區走好走滿…最後一塊拼圖到位

突收「黃義交死訊」　秦慧珠哀曝LINE群最後對話：怎麼就不好了

涉吸金上億拿不出200萬保金　基泰建設董座搭400萬特斯拉回家

黃義交內湖住家墜樓「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體

快訊／用枕頭悶殺馬國女大生　陳嫌遭檢聲押禁見

黃義交墜樓亡　台灣政治人物死亡「5年內已4人」

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

台3線重機群飆速翹孤輪　錄影PO網！警開罰送辦

馬國女大生魂斷台灣！無業男辯「只想嚇她」失手殺人　2傷痕揪貓膩

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

華視6度出包案　台北地院認定「非故意造謠」裁定不罰

怒殺馬國女大生裁定羈押　意外曝「肇事逃逸前科」...改過1次名

屏檢「跨海赴琉球」反賄選　轄區走好走滿…最後一塊拼圖到位

突收「黃義交死訊」　秦慧珠哀曝LINE群最後對話：怎麼就不好了

涉吸金上億拿不出200萬保金　基泰建設董座搭400萬特斯拉回家

黃義交內湖住家墜樓「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體

快訊／用枕頭悶殺馬國女大生　陳嫌遭檢聲押禁見

黃義交墜樓亡　台灣政治人物死亡「5年內已4人」

戰神、皮朋都上榜！美媒統計史上最爛三分射手竟是他

恐成第二家增資純網銀！　將來銀行累計虧損逾18億

U23／看羅暐捷受傷好難過　克魯茲期待雙獅進亞運培訓

習近平倡打贏科技戰　分析：將大增國家支出抗美

今晨16.5℃！劇本複製貼上　恐又有新颱變天時間曝

馬國女大生魂斷台灣！無業男辯「只想嚇她」失手殺人　2傷痕揪貓膩

布林肯：習近平領導的中國更加激進　 美仍願就共同利益合作

俄軍Su-34戰機墜毀爆炸　增至3死19傷

0050跌破百元該撿便宜嗎？　砸「逾4千萬」的他這麼說

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

社會熱門新聞

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡

秦慧珠：黃義交下午才在LINE說好

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

黃義交住家墜樓「未發現遺書」

即／動機曝！交往全花他錢　怒殺馬國女：只想嚇嚇她

涉吸金上億　基泰董座搭特斯拉回家

黃義交一人搭電梯上頂樓　警調監視器還原

2歲兒身僵硬翻白眼！媽逛婦幼展崩潰哭喊

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

瑭霏謊報年齡！當街遇劫搶匪遭訴　實際年齡意外曝光

怒殺馬國女大生裁定羈押　前科曝光

台灣政治人物死亡　5年內已4人

即／黑心業者挖天坑倒強酸　台中急籲：不要喝地下水

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

「WHY AND 1/2」明年結束營業

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡

5縣市豪大雨特報！泥水灌汐萬路

免9千租金！房東只有1要求還給錢

妹子屁股痛爆！醫見50元膿包…一擠「爆漿高速噴射」臭翻

還沒結紮！黃鐙輝宣布已是五寶爸

秦慧珠：黃義交下午才在LINE說好

即／俄羅斯Su-34戰機墜毀　葉伊斯克公寓起火

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面