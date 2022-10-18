馬國女大生魂斷台灣！無業男辯「只想嚇她」失手殺人　2傷痕揪貓膩

記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞籍24歲蔡姓女大生13日遭到陳姓男子勒斃，陳屍租屋處，陳男原先稱是蔡女求他協助自盡，後來又說是爭吵後失手殺害，說詞反覆，且有逃亡可能羈押獲准。另外，警方認為目前陳男所供稱的失手殺人跟女大生脖子上的傷痕不相符，正透過數位鑑識還原真相。

蔡女念書之餘，透過直播、模特兒工作賺錢，在士林租了一間雅房。陳男13日在蔡女租屋處將她勒斃，後來回到自己在新北鶯歌的住處試圖吞藥自盡，還在警方到場時脫口說「我在士林殺人」，最後送醫搶後恢復穩定，17日上午由家人辦理出院。

▲蔡女兼職當模特兒外拍。（圖／翻攝自當事人IG）



陳男原先表示，蔡女精神狀況不佳，不斷拜託他幫忙結束生命，強調他的行為是「加工協助」，但他出院做筆錄時，又改口說是爭吵後失手將對方勒斃，「只是想嚇嚇她」。

陳男指出，他4月間在IG上認識蔡女，10月8日才正式交往，在交往的5天內，去了101約會、出入高檔餐廳等，將近10萬元的花費蔡女都沒幫忙補貼，讓他心生不滿，兩人13日上午爆發爭執他才動手，發現蔡女沒了呼吸就嚇得離開現場。

▲陳男移送過程低頭不發一語。（圖／記者黃宥寧攝）



士林地檢署檢察官訊問後，認為被告陳姓男子殺人罪嫌重大，且所犯為重罪，有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，有羈押必要，因此向士林地方法院聲請羈押禁見。

根據《自由時報》報導，不過由於女大生頸部有勒痕、瘀傷，與陳姓男子所說用枕頭悶死她並不相符，且陳所說是「一面之詞」，警方不排除其說法有所保留。目前正透過2人手機進行數位鑑識還原，進一步釐清他所說是否屬實。