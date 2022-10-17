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曾文水庫集水區當垃圾場！無良包商專收廢棄物　5人下場慘了

▲保七總隊的第8大隊會同林管處查獲潘男等人涉違法傾倒事業廢棄物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲保七總隊的第8大隊會同林管處查獲潘男等人涉違法傾倒事業廢棄物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潘姓男子5人引介台南市整修房屋產生廢裝潢木板、廢玻璃及廢混凝土塊等廢棄物，收取鉅額清除費用，再將該廢棄物載運至國有林地違法棄置，因緊鄰曾文水庫集水區，可能影響民生用水安全，保七總隊會同相關單位循線查出5人涉案，向法院聲請搜索票搜索查獲，訊後依法送辦。

▲保七總隊的第8大隊會同林管處查獲潘男等人涉違法傾倒事業廢棄物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲保七總隊的第8大隊會同林管處查獲潘男等人涉違法傾倒事業廢棄物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

嘉義林管處先前巡視發現轄管國有土地遭傾倒廢棄物，隨即向警方通報。經保七第八大隊持續查訪，發現潘嫌等人引介台南市整修房屋產生廢裝潢木板、廢玻璃及廢混凝土塊等廢棄物，收取鉅額清除費用，再將該廢棄物載運至國有林地違法棄置。因緊鄰曾文水庫集水區，可能影響民生用水安全，案情重大，隨報請臺灣臺南地檢察署陳鋕銘檢察官指揮偵辦。

該大隊即向台南地方法院聲請搜索票，分別於本(10)月上旬持搜索票，會同嘉義林管處、環保署南區督察大隊、台南市環保局及保七總隊第二、第七大隊共同執行專案勤務，出動將近30名警力，前往高雄、台南、嘉義等3縣市涉案人住居所同步執行搜索，帶回涉案人潘姓主嫌及集團成員共計5人，當場查獲請款單、報價單、合約書等文書資料及查扣自小貨車2部等證物。避免國有林地遭不肖分子繼續棄置廢棄物，全案依違反廢棄物清理法函送臺南地檢署偵辦。

保七總隊第八大隊呼籲，民眾若有發現破壞山林之情資，不論是棄置廢棄物，亦是山老鼠盜伐林木，請逕向保七總隊轄下第四至第九大隊或林務局「山老鼠雷達站」LINE平台或0800-000-930(救山林專線)反應，保七警方將與林務局配合全力查緝，共同守護珍貴的山林資源。

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