登機行李飄出「濃烈惡臭」多名乘客狂嘔吐　航班緊急迫降5人送醫

▲美航班機的機艙發出惡臭，造成數名乘客不適作嘔，最終緊急返航迫降。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國航空公司（American Airlines，下稱美航）12日一架載有173人的班機，原本預計飛往加勒比海島國巴貝多的班機，途中卻在佛州機場緊急迫降。原因是機艙內有人的手提行李散發出「化學惡臭」，導致許多乘客噁心作嘔，身體不適，有5人送醫觀察。

根據美國《商業內幕》報導，美航編號338航班12日晚間從佛州邁阿密機場起飛，準備飛往加勒比海，然而，起飛不久後許多乘客出現噁心、嘔吐等症狀，原因是一名乘客的隨身行李在機艙內散發出「化學氣味」。機上一名男性乘客受訪稱，「我個人沒有受到影響，但我知道其他數名乘客感到不適，他們可能一直在嘔吐。」

男子表示，那股惡臭類似指甲油去光水，味道十足強烈，足以影響到一部分乘客，「但我們當時在飛機後段，所以聞到的怪味沒那麼濃，我本來希望可以順利飛行，但我想是沒辦法了。」班機最終在晚間9時緊急返航邁阿密機場，美航為所有乘客提供飯店住宿，航班改為隔天上午9時22分再次從佛州起飛。

消防部門表示，由於接獲機艙內有「強烈化學氣味」，因此出動了危險物品處理小組進行安全評估，機上有5名乘客「預防性地」被送往醫院觀察。

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