竹縣「紅燈區」超壯觀！他抬頭傻眼：以為是賽車場　真實作用曝

記者閔文昱／綜合報導

遵守交通號誌是每個駕駛人應盡義務，不過若號誌太過複雜，恐怕也會造成用路人錯亂。一名網友近日在臉書「路上觀察學院」分享畫面，只見某條道路上，竟出現了12個交通號誌，而12個紅燈同時亮起，讓原PO看了直呼「我絕對知道現在是紅燈」。畫面曝光後，不少網友也笑稱「還以為是賽車現場」，引發熱議。

據了解，該畫面是出現在新竹縣竹北市中華路與興隆路口，第一個路口一共就有5個紅綠燈號誌，分別為「直行專用號誌」、「往中華路直行專用號誌」、「直行專用號誌」、「往興隆路右彎專用號誌」以及「機車道專用號誌」，下一個路口則也有同樣5個號誌，加上最前方2號誌，短短一條道路上就出現了12個號誌。

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▲網友分享竹北整片「紅燈海」畫面，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

對此，不少網友紛紛批評「交通設計的很糟糕！這麼多路牌與紅綠燈眼都花了」、「這代表了台灣的交通真的要改革…另一頭常常有汽車硬右轉跟機車搶路」、「每個紅綠燈都是錢啊，懂得就懂」、「落後的機車道」、「一次設那麼多紅綠燈，浪費公帑」、「乾脆寫一部小說好了，號誌也太混亂了」、「真的在開車時，有辦法看得清楚怎麼走嗎」。

不過，也有網友認為，「會這樣就是民眾看不懂簡單版造成的」、「不要懷疑，會這麼多燈號一定有原因的。不要相信台灣人的視力有多好，有些人騎車開車根本沒在看燈號的」、「這個路口會變成這樣，是因為它曾經是全台灣最頻繁出車禍的路口。改分道號誌之後事故減少很多」。

事實上，新竹縣府過去曾指出，該路口為106年及107年竹縣10大易肇事路口第二名，大多肇因為現況車道數多，易導致駕駛人誤看號誌而產生汽機車交織以致肇事，為改善誤看號誌的情形及增加右轉車流疏解效率，縣府向交通部道路交通安全督導委員會爭取補助款，規劃以新增門架於每個車道上方設置專用號誌燈，使各車道均有其依循之號誌燈避免誤看以降低肇事，另為改善右轉汽車壅塞情形，搭配調整號誌時制計畫，增加汽車右轉綠燈秒數，以紓解壅塞。

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