　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣「紅燈區」超壯觀！他抬頭傻眼：以為是賽車場　真實作用曝

 ▲網友分享竹北整片「紅燈海」畫面，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者閔文昱／綜合報導

遵守交通號誌是每個駕駛人應盡義務，不過若號誌太過複雜，恐怕也會造成用路人錯亂。一名網友近日在臉書「路上觀察學院」分享畫面，只見某條道路上，竟出現了12個交通號誌，而12個紅燈同時亮起，讓原PO看了直呼「我絕對知道現在是紅燈」。畫面曝光後，不少網友也笑稱「還以為是賽車現場」，引發熱議。

據了解，該畫面是出現在新竹縣竹北市中華路與興隆路口，第一個路口一共就有5個紅綠燈號誌，分別為「直行專用號誌」、「往中華路直行專用號誌」、「直行專用號誌」、「往興隆路右彎專用號誌」以及「機車道專用號誌」，下一個路口則也有同樣5個號誌，加上最前方2號誌，短短一條道路上就出現了12個號誌。

▲網友分享竹北整片「紅燈海」畫面，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友分享竹北整片「紅燈海」畫面，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

對此，不少網友紛紛批評「交通設計的很糟糕！這麼多路牌與紅綠燈眼都花了」、「這代表了台灣的交通真的要改革…另一頭常常有汽車硬右轉跟機車搶路」、「每個紅綠燈都是錢啊，懂得就懂」、「落後的機車道」、「一次設那麼多紅綠燈，浪費公帑」、「乾脆寫一部小說好了，號誌也太混亂了」、「真的在開車時，有辦法看得清楚怎麼走嗎」。

不過，也有網友認為，「會這樣就是民眾看不懂簡單版造成的」、「不要懷疑，會這麼多燈號一定有原因的。不要相信台灣人的視力有多好，有些人騎車開車根本沒在看燈號的」、「這個路口會變成這樣，是因為它曾經是全台灣最頻繁出車禍的路口。改分道號誌之後事故減少很多」。

事實上，新竹縣府過去曾指出，該路口為106年及107年竹縣10大易肇事路口第二名，大多肇因為現況車道數多，易導致駕駛人誤看號誌而產生汽機車交織以致肇事，為改善誤看號誌的情形及增加右轉車流疏解效率，縣府向交通部道路交通安全督導委員會爭取補助款，規劃以新增門架於每個車道上方設置專用號誌燈，使各車道均有其依循之號誌燈避免誤看以降低肇事，另為改善右轉汽車壅塞情形，搭配調整號誌時制計畫，增加汽車右轉綠燈秒數，以紓解壅塞。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
26歲辣模被曾志偉擁吻　首回應了
TOYOTA公布「神車ALTIS新年式售價」
本週最強財運「生肖+血型」TOP5 ！　這組合獲財神眷顧
食品大廠遭爆賣過期冷凍食品！　改標出貨給「家樂福、丟丟妹」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹縣「紅燈區」超壯觀！他抬頭傻眼：以為是賽車場　真實作用曝

國中弟炫耀「12歲做過很正常」！全場震驚刷三觀　網一聽卻笑了

明年防疫預算845億元創新高遭控綁樁　指揮中心：因特別預算取消

周三起氣溫大怒神式「暴跌10°C」　雨勢夾擊又濕又涼

發現尼安德塔男與現代女「性交」　諾貝爾醫學獎得主破解新冠重症謎團

水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

瑞典遺傳學家獲諾貝爾醫學獎　中研院學者：古人類學研究革命

台南晶英171人食物中毒檢驗出爐！業者：全額退款、提供精神撫慰金

買東西、訂餐前「她必搜優惠碼」　男友嫌窮酸！兩派吵翻了

中華電信攜手戴資穎　啟動三年種樹計畫目標15000棵

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

陸路邊機車冒白煙自燃 16歲女變身「打火英雄」

台61重機「孤輪狂飆」25秒！後車驚恐狂叭　騎士起底是豪乳正妹

搞笑詮釋睡醒接男友電話　妹子咳嗽清嗓→慵懶嗲音

20歲男花100萬+貸款買超跑　他建議：應該拿去創業or投資

竹縣「紅燈區」超壯觀！他抬頭傻眼：以為是賽車場　真實作用曝

國中弟炫耀「12歲做過很正常」！全場震驚刷三觀　網一聽卻笑了

明年防疫預算845億元創新高遭控綁樁　指揮中心：因特別預算取消

周三起氣溫大怒神式「暴跌10°C」　雨勢夾擊又濕又涼

發現尼安德塔男與現代女「性交」　諾貝爾醫學獎得主破解新冠重症謎團

水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

瑞典遺傳學家獲諾貝爾醫學獎　中研院學者：古人類學研究革命

台南晶英171人食物中毒檢驗出爐！業者：全額退款、提供精神撫慰金

買東西、訂餐前「她必搜優惠碼」　男友嫌窮酸！兩派吵翻了

中華電信攜手戴資穎　啟動三年種樹計畫目標15000棵

大叔罵遛狗路人「不戴嘴套違法」　秀法條被打臉惱羞吼：我要報警

妻遭91歲三寶撞死「毀掉雙腳」　夫求葬儀社修復：花多少我都願意

竹縣「紅燈區」超壯觀！他抬頭傻眼：以為是賽車場　真實作用曝

防疫保單最後一家！兆豐產研擬中　住院認定料趨嚴

金融期貨之父曾交易慘賠　仍拋下律師金飯碗

人類不該被物化　應培養孩子成為「無用之人」

換季肌膚問題多！醫師傳授正確觀念，沐浴後「趕快擦乳液」

梁云菲5月才認愛「帶男友試婚紗」！超辣禮服曝光…鬆口感情進度

《小女子》刷新收視紀錄！「被自殺」角色再＋1　嚴志媛絕地反攻

電豹女、樂天女孩夢幻共演！　國慶日火辣對決

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

生活熱門新聞

20歲王牌AV女優宣布引退！

她曝「男生偷瞄超明顯」　網刷一排道歉

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

國中弟嗆12歲做過很正常！全場震驚刷三觀

周三起氣溫大怒神式「暴跌10°C」

水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

本週最強財運「生肖+血型」TOP5 ！　

諾貝爾醫學獎得主解新冠重症之謎

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

館長「喝廖老大飲料」狂讚2品項！這杯卻讓他傻眼

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

日本2道台灣美食「台灣沒在賣」　由來曝

更多熱門

相關新聞

考驗S型技術　雲林超歪路口引導線帶老司機蛇行

考驗S型技術　雲林超歪路口引導線帶老司機蛇行

雲林莿桐台1線與縣道156線路口標線重新劃設剛完成，但引導虛線竟是直接橫跨車道，雖然最後是連接到對面路口正確位置，宛如一個大S形曲線畫在車道上，讓民眾直呼照著線走更危險。對此斗南工務段長李俊儒今（3）日指出，將配合縣府工務處規劃的槽化線縮小，儘速把曲狀導引線配合調整為直線。

玉里8處易肇事路加強稽查　4重大違規勿輕觸

玉里8處易肇事路加強稽查　4重大違規勿輕觸

轎車左轉對撞直行機車　22歲男噴飛昏迷

轎車左轉對撞直行機車　22歲男噴飛昏迷

竹縣電競嘉年華暨科學市集　活動亮點搶先看

竹縣電競嘉年華暨科學市集　活動亮點搶先看

見桃園「綠燈左轉說明」　台北駕駛愣住了

見桃園「綠燈左轉說明」　台北駕駛愣住了

關鍵字：

紅綠燈號誌路口竹北市新竹縣

讀者迴響

熱門新聞

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

時空旅人？她相隔9年被Google街景捕獲

許明杰深夜失控「直播怒轟警察」！刪影道歉：失態了

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

20歲王牌AV女優宣布引退！

許瑋甯花籃送別「引商奶奶」　90歲尪落淚告白「願來世再相聚」

26歲辣模被曾志偉擁吻首回應！　隔3天嘆：懷疑許錯願望

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

超強基因！金裕貞大3歲演員親姊也超美

台灣狗等紅綠燈「找汪吵架」爆紅

更多

最夯影音

更多
里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治
大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面