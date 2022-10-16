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英相「替超級富豪減稅」害英鎊重貶！拜登：不只我覺得他們錯了

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登直指，英國的最新減稅政策是錯誤的。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天表示，他並非唯一認為英國首相特拉斯（Liz Truss）原始經濟計畫是「錯誤」的人。特拉斯原始計畫一度導致英鎊重摔。

路透社報導，拜登今天在俄勒岡州替角逐州長的柯泰克（Tina Kotek）輔選，他駐足一間冰淇淋店時告訴記者說：「我不是唯一認為那項計畫是一個錯誤的人。」

法新社報導，特拉斯以及如今黯然下台的前財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）先前宣布的激進經濟改革方案中，減稅是最關鍵的一部分。

不過作法卻是以增加數百億英鎊借款支應，導致市場恐慌，擔心讓英國家家戶戶籠罩在物價危機之中的通膨將進一步攀升。

拜登今天說：「我認為，這個時候對超級富豪減稅…我不同意這項政策，但這是英國要做出的判斷，不是我。」

特拉斯明天將與新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）促膝長談。韓特表示，特拉斯和夸騰9月23日犯的錯，是在沒有預算責任局（OBR）獨立預測的情況下，「盲目」提出他們的計畫，試圖對最高收入者減稅。

韓特承認這麼做是錯的，並說「接下來將要做出非常艱困的決定」，同時警告「所有政府部門」都面臨支出削減，包括福利、衛生和國防。

他說：「部分減稅速度不會如民眾期盼得快；部分稅率則會上調。」

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