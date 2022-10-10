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朋友10年沒見重逢就借錢「領薪水跟我說」　她秒噴一句讓網直呼爽

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲朋友10年沒見，重逢就要借錢「領薪水跟我說」，她氣炸秒噴一句讓網友拍手叫好。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友發文抱怨，她日前碰上一位10年沒聯絡的朋友，對方加LINE後突然很勤勞的傳訊息，接著就開口說要借錢，還直接訂好日期「你領薪水後再跟我說」，氣得她直接回嗆一句，當場拒絕對方，貼文引發網友熱烈討論。

原PO在臉書「爆怨2公社」表示，她10年在打工時認識一名同事，當時就經常聽對方跟老闆預支薪水，後來離職後就沒了聯絡，直到前陣子在工作的地方再次相遇，就互加LINE聊天。

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原PO感嘆，因為很久沒碰面，最初也只是稍微聊聊，不料最近幾天對方突然很勤勞的傳訊息，接著就開口說要借錢。

▲▼十年沒見的前同事開口借錢，還要求領薪水後跟她說，事主直嗆一句網友拍手叫好。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO與朋友的對話截圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

截圖可以看見，朋友說要借錢後，原PO本想用沒領薪水，試圖讓對方放棄，沒想到朋友竟然說「你幾號領，領薪水後再跟我說」，氣得她立刻開嗆「我沒有要借你的意思」，最後更直接封鎖。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「看他文字內容，我就不想借」、「借得好理所當然喔，怎麼有辦法這麼順口」、「還說領了再跟她講，真的很搞笑」、「瞧她一副理所當然的樣子」、「臉皮有夠厚」、「這個回答我好喜歡」。

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