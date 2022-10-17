快訊／馬國女大生遇害！高大成挺治安收「恐嚇私訊」：全家給我殺

▲知名法醫高大成。（圖／記者許權毅攝）

記者莊智勝／台北報導

24歲馬來西亞籍蔡姓女大生日前在台遇害，遭30歲的陳姓男子掐斃、陳屍士林租屋處，消息曝光後引起輿論譁然，再度讓台灣安全問題引發討論。法醫高大成日前直言，「台灣治安比馬來西亞好上100倍」，因此引發馬國網友不滿，一名疑似馬國網友透過臉書私訊恐嚇，「不如你全家人給我殺吧！」高大成因此憤而將他封鎖。

馬國女大生在台遇害事件頻傳，讓台灣安全問題浮上檯面，馬國網友質疑台灣治安差，高大成聞言後反擊「台灣治安比馬來西亞好上100倍」，該番言論引發馬來西亞網友不滿。

今(17日)高大成在臉書PO出截圖，表示收到疑似馬國網友傳訊恐嚇，該名網友直言「倒不如你全家人給我殺吧，錄下全過程讓你慢慢地欣賞，肯定包你滿意，肯定包你興奮，肯定包你開心，還有一樣最刺激的是噴血的那一之間的快感」、「記得照顧好你家人，一定會讓你感受到很興奮」、「那麼多台灣留學生身材蠻不錯，嘻嘻嘻，記得幫她們收屍！」

高大成PO出恐嚇私訊內容，怒嗆「這是我的facebook ，我可以選擇不與 #簡體字 往來，就這麼簡單。素ㄙㄨˋ質ㄓˊ：事物本身所固有的根本屬性或指人的本性。」隨即將該名網友封鎖。

▼高大成臉書收到恐嚇私訊。（圖／翻攝高大成臉書）