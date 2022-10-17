知名教練「滿清十大酷刑」虐打球員　家長求情遭嗆：下次用吊的

圖文／鏡週刊

知名足球隊教練張兆祿上月底因涉嫌對清江國小足球隊員小傑（化名）不當管教，遭家長告上法院，被校方解聘、勒令不得在上課期間踏入校園，引起議論。家長Ａ小姐告訴本刊，希望張兆祿可以改變教學方式，但交談過程中，張未曾正眼看她，她要求張不要再打小孩，張竟回：「那我下次用吊的！」Ａ小姐原本以為張在開玩笑，後來一名畢業的球員告訴她，教練會用「滿清十大酷刑」管教小球員，她聽了當場頭皮發麻，才意識到事態嚴重。

之後，A小姐數度嘗試找張兆祿溝通，但張根本不理，某天小傑因練球受傷被帶到保健室，其他老師發現他的屁股上有被藤條打過的新舊傷痕，校方這才知情。當下Ａ小姐想替張求情，但學務主任堅持通報，沒想到反而讓小傑接下來的日子更不好過。

張兆祿雖然不再動手打小傑，但改用其他方式體罰，還常破口大罵，小傑的父親出面溝通，表明自己也是教練，希望張改變管教方式，張卻以「每個人有各自的教法」為由，要求他別干涉，事後還跟小傑說：「你爸當教練是他的事，你就是要聽我的！」

▼張兆祿的教練資歷逾40年，並為台北市五人制足球協會理事長。



對於張兆祿的言行，A小姐忍無可忍，決定提告，並找上校長理論，校長才在上月將張解聘，並勒令他不得在上課期間進入校園。

另名學生家長Ｂ先生也告訴本刊，張兆祿不僅打球員，還施行連坐法，8月張看到瓶蓋被丟在地上，當場怒斥，但因沒有人承認，於是動手打了全隊19名球員，有次還因一名球員跑操場時偷懶、少跑一圈，結果全隊跟著遭殃被海扁。

▼小傑（化名）被教練張兆祿連打了3天，臀部的瘀青與傷痕清晰可見。



B先生氣憤地說：「最小的球員只有國小二年級，根本不清楚為何被打。孩子只要犯錯，就會被拉到地下室痛打一頓。一個孩子犯錯，張的方式就是打給全隊看，藉此殺雞儆猴，被打的孩子還被威脅不能夠閉眼、不能哭，否則就打更多下！」

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