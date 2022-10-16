千人封茶為南投茶博畫句點　9天吸80萬人潮、銷售額1.6億創新高

▲南投世界茶博會以「千人封茶」活動劃下圓滿句點。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2022第十二屆南投世界茶業博覽會今天以「千人封茶」盛會劃上完美句點，縣長林明溱指出，9天會期就吸引超過80萬人潮，而且買氣暢旺，光是300個攤位、30個專館回報的銷售金額就超過1.6億元，創造歷年最佳成績，為南投縣茶產業缔造另一波高峰。

林明溱偕立委許淑華、農糧署主祕陳啟榮先頒獎給參加南投縣製茶及焙茶競賽榮獲前三名的南投好茶產銷生力軍，最後由財團法人慈心有機農業發展基金會承辦的「千人封茶」登場；縣府指出，副縣長陳正昇與陳啟榮等貴賓、1千位報名參與封茶的大小朋友，虔心寫下滿心祝福的信箋與封條，並封藏最優質的有機烏龍茶，括茶博紀念款茶，凸顯「千人齊聚，封藏有機茶」和南投人友善台灣山林的特殊意涵。

縣府表示，今年茶博除擴增冷氣展場和增設五星級豪華貨櫃廁所，讓遊客有更舒適的展場空間，還增加30個特色展館及「歷代茶侍虎滋味」活動，讓中興會堂與中興大操場的茶博展區，形成全台最大的商圈徒步區，不僅茶葉，連帶咖啡巧克力節及其它農特產也銷售暢旺。

林明溱說，今年茶博大型活動除了延續千人茶會、千人馬拉桑野餐趣、千人封茶，今年更融入客家文化元素新增千人擂茶，讓遊客共同體驗客家文化，非常感謝來自全國好友熱情捧場消費，讓出口中國大陸受阻的優質南投茶葉，有更多元的行銷管道與銷售績效。

縣府也花費100萬元購買、贈送每位逛茶博的民眾一人一根營養好吃的南投香蕉，也讓碰到行銷困難、價格不振的蕉農提升收益，同時感謝補助經費的農糧署和承辦茶博12年全力投入的鹿谷鄉農會。