桃園男獨走苗栗「神仙縱走」失聯2天　警消冒雨搜救中

▲桃園63歲吳姓男子14日獨走苗栗縣神仙縱走失聯2天，家屬除報警外也po網協尋。（圖／擷自搜救資訊公開平台）

記者蔡文淵／苗栗報導

一名63歲吳姓男子14日獨走苗栗縣神仙縱走失聯，家屬除通報消防協助搜救，並把訊息po在搜救資訊公開平台，苗栗縣消防局表示，當事人手機定位訊號最後位置在步道上，16日一早派員從獅潭鄉、南庄鄉進入救援，目前還沒有發現失聯吳男。

家屬表示，63歲吳姓男子14日從桃園市住家開車出發，清晨約6點，打算從南庄鄉象山登山口先爬象山，接神桌山、仙山的神仙縱走路線，但至今仍未返家，失聯超過2天。

消防局指出，吳男的車子15日在縣道124乙線7公里南庄鄉路段發現，最後的定位在神仙縱走步道靠近獅潭端，南庄、獅潭分隊人員今天上午8點多，冒雨從步道兩邊進入救援，至今沒有發現。

苗栗仙山是台灣熱門的小百岳之一，三角點海拔967公尺，屬破碎岩石地形，部分坡度陡峭、也有幾段路線登山客須藉助攀繩與一定過地技巧，攀登難度中等。

近年來仙山登山意外頻傳，苗栗縣消防局統計近3年來仙山山域救援通報，109年有4件，110年有6件，今年以來已有7件。其中110年10月3日及111年9月28日還發生登山客墜谷身亡的意外。

消防局表示，攀登仙山近三角點前有陡坡，雖有志工架設繩索供山友拉繩攀爬，惟部分架繩因風吹日曬老化甚至有斷裂之虞。警消提醒登山不可單獨行動，還必須要有合適裝備，評估自我能力，以維護登山活動安全。

▲▼桃園63歲吳姓男子14日獨走苗栗縣神仙縱走失聯2天，家屬除報警外也po網協尋。（圖／擷自搜救資訊公開平台）

